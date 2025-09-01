Xiaomi presenta una pantalla inteligente para controlar todos tus dispositivos

Xiaomi acaba de presentar en China su nueva apuesta para el hogar inteligente: la Xiaomi Smart Central Control Screen Max, una pantalla de control centralizada con diseño minimalista, pantalla de 10,1 pulgadas y control por voz.

No es la primera pantalla inteligente que presenta el fabricante, pero en el caso de la Xiaomi Smart Central Control Screen Max estamos ante un equipo con una diagonal de 10 pulgadas y que será tu mejor compañero para controlar todo tipo de dispositivos.

Xiaomi Smart Central Control Screen Max, una pantalla inteligente para controlar tus dispositivos.

La idea de la pantalla inteligente Xiaomi Smart Central Control Screen Max es que pueda controlar de forma integral todos los dispositivos conectados del hogar, desde la iluminación hasta la temperatura o los electrodomésticos inteligentes.

Gracias a su diseño , puede instalarse directamente en la pared, para que siempre tengas a mano tu Xiaomi Smart Central Control Screen Max cuando la necesites.

El panel central cuenta con una pantalla HD de 10,1 pulgadas y resolución de 1920 × 1200 píxeles, e incluye además una cámara de 5 megapíxeles con obturador físico para que puedas hacer videollamadas, además de un sensor ultrasónico que detecta la presencia del usuario para activar la pantalla automáticamente al acercarse.

Para interactuar con el sistema, Xiaomi ha incluido varios métodos de control: táctil, rueda lateral giratoria con acabado en vidrio mate y por supuesto, control por voz con el asistente Xiao Ai, gracias a los micrófonos y altavoces integrados.

Xiaomi Smart Central Control Screen Max | Xiaomi

También permite videollamadas y mensajes de voz a través de WeChat, funciones de intercomunicador entre habitaciones y respuestas automáticas a preguntas cotidianas mediante inteligencia artificial.

Todo funciona gracias a un procesador de cuatro núcleos A53 con inteligencia artificial, acompañado de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Más que suficiente para brindar a la Xiaomi Smart Central Control Screen Max de un gran rendimiento.

En cuanto a conectividad, no falta Wi-Fi dual (2,4 GHz y 5 GHz), Bluetooth 5.3, puerto Ethernet y compatibilidad con cajas de pared estándar de tipo 86. La instalación eléctrica se realiza con sistema de cableado sin neutro, por lo que es muy fácil de instalar.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Smart Central Control Screen Max llega a China del 8 al 15 de septiembre, con un precio especial de 1.999 yuanes (unos 280 euros al cambio). Una vez finalizada la campaña, el precio oficial será de 2.499 yuanes (alrededor de 350 euros).