MAYOR CAPACIDAD
Xiaomi lanza en España una potente freidora con doble cesta vertical
Esta nueva freidora, además de un diseño elegante, nos ofrece una capacidad de cocción mucho mayor y más eficiente.
Publicidad
La firma china ha traído a España un nuevo modelo freidora de aire, que como sabéis es uno de los dispositivos más populares en nuestros hogares actualmente. Ya se ha consolidado como un medio para cocinar extremadamente versátil, y que con opciones como las que nos propone ahora Xiaomi podemos cocinar multitud de platos de manera simultánea, gracias en este caso a su doble bandeja, que además se encuentra dispuestas verticalmente.
Precio y disponibilidad de la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12
Esta freidora, la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12, ya se puede comprar en nuestro país por 199,99 euros, en una única variante de color negro, que es muy elegante. Esta puede conseguirse puntualmente con un descuento de 10 euros.
Ficha técnica de la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12
Esta se posiciona en la gama alta de freidoras con unas características de primer nivel. Empezando por su gran capacidad de cocinado, que en este caso llega hasta los 12 litros simultáneos, que es lo que nos ofrecen sus dos cestas. Con esta capacidad podemos freír o cocer hasta 1kg de patatas fritas, 2 pizzas de 18 cm, casi 1kg de verduras, 10 muslos de pollo o casi medio kilo de filete.
Al venir con dos parrillas, podemos cocinar cuatro platos a la vez, dos en cada una de las cestas, a doble altura. En ambos casos todo se cocina en un flujo de aire caliente de 360 grados, lo que acelera el cocinado y reduce tiempos de espera. La freidora cuenta con una potencia total de 2800W. Con su diseño vertical, estamos ahorrando aproximadamente el 35% de espacio respecto de lo que ocupa una freidora de capacidad similar orientada horizontalmente.
Además, los controles de esta freidora nos permiten cocinar de manera simultánea los platos, nada más tenemos que ajustar la temperatura de cocción y el tiempo una vez, para que ambas cestas se sincronicen. Gracias al botón SYNC se pueden configurar temperaturas y tiempo por separado, pero nos garantiza que ambos platos terminan de cocinarse a la vez.
Esta freidora cuenta con 14 modos de cocinado predefinidos, como son Patatas fritas, Filete, Verduras, Muslo de pollo, Tarta, Pizza, Pescado, Fruta deshidratada, Asado en doble capa o Recalentar. El rango de temperaturas disponible para cocinar oscila entre los 40 y 230 grados centígrados. Cuenta con una pantalla a color HD y tecnología LCD; que nos permite ver en todo momento los detalles de cada cocinado.
Por supuesto es una freidora inteligente, ya que cuenta con conectividad inalámbrica, Wifi y Bluetooth, que nos permite enviar recetas desde el teléfono, así como programaciones inteligentes de hasta 24 horas, o activar el modo secado que reduce la humedad interior y también la posibilidad de crecimiento de bacterias. En definitiva, una freidora de grandes dimensiones, y diseñada para que podamos cocinar en ella primeros y segundos platos con guarnición de forma sincronizada y sin esfuerzo.
Publicidad