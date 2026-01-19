Xiaomi lanza una batería externa ultradelgada con un grosor de solo 6mm

Las baterías externas son sin duda alguna uno de los accesorios ideales para nuestros smartphones y otros muchos gadgets. Y es que con ellas podemos salir de casa sin esa ansiedad habitual por si nos quedamos a lo largo del día sin batería, al no contar con un enchufe cerca. En este caso con una de estas baterías se puede salir con tranquilidad, ya que en cualquier momento podemos recargar el móvil sin más complicaciones. Ahora Xiaomi ha lanzado una con un diseño extraordinario, que presume de algo poco usual en este tipo de baterías, un perfil ultradelgado.

Así es la nueva Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Sin duda el diseño es su gran atractivo, pues se trata de uan batería con una buena capacidad de 5000mAh, y que tiene un peso de tan solo 98 gramos. Además, el grosor es ultra delgado, con un perfil de tan solo 6 mm. Además, cuenta con carga inalámbrica al más puro estilo de MagSafe, porque se acopla magnéticamente al teléfono. Y gracias a esta carga puede cargar el teléfono a una potencia de 7,5W, sin cables.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank | Xiaomi

También podemos cargar con cables, gracias al conector USB tipo C con el que cuenta. Desde este es posible cargar el teléfono con una potencia de 22,5 W, algo bastante estándar y que cubre las necesidades de un gran número de smartphones. Algo interesante es que puede cargar de manera simultánea tanto por cable como de forma inalámbrica, por lo que ambos métodos de carga son compatibles y nos permiten cargar a la vez dos dispositivos diferentes, ahorrando así bastante tiempo.

Con la capacidad que tiene esta batería se puede cargar un iPhone al completo, y un móvil Android casi también al completo. A pesar de su extrema delgadez, nos ofrece una alta capacidad que se consigue con la última tecnología de batería, como es la de silicio carbono, y para poder mantenerse refrigerada cuenta con una lámina de grafito de 4.369 mm² que disipa el calor y evita que pueda sufrir daños cuando la carga es intensa.

Está fabricada en aleación de aluminio, y en la superficie que se coloca en la cara posterior del teléfono hay fibra de vidrio que es resistente al calor y al fuego. Para mantenerse segura y libre de amenazas de incendio o explosión, cuenta con diez capas de protección de seguridad. Esta protección controla el sistema frente a sobretensión, sobrecorriente, cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecarga, sobre descarga y detección de objetos extraños, algo que por cierto, se consigue gracias a multitud de sensores integrados en la batería. Su precio en China es de unos 43 euros al cambio.