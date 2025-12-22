Valve termina con las Steam Deck de pantalla LCD, ¿y ahora qué?

Parece que el movimiento lógico por parte de Valve de modernizar su gama de consolas está pasando por un momento clave. Ahora hemos conocido que la compañía está descatalogando ya los modelos con pantallas LCD, que como sabéis siempre han sido los más asequibles dentro de la gama, desde que los modelos OLED llegaran ya hace bastante tiempo. Un cambio sin duda importante que cambiará la gama de estas consolas para siempre. Algo que se puede apreciar ya en la propia tienda de hardware de la compañía.

Valve lo confirma

Así lo hemos conocido gracias a una nota que ha añadido la propia Valve en la página de venta de sus consolas. Ahora mismo en España, a diferencia de otros países, sí está a la venta el modelo de pantalla LCD, que actualmente cuenta con un almacenamiento interno de 256 GB. Aunque vemos un botón gris con el mensaje de Agotado, que nos indica que no está disponible, y parece que no lo va a estar más.

La nueva Steam Deck OLED | Valve

Porque justo debajo de las consolas a la venta, se puede leer una nota al pie de ellas que dice lo siguiente:

Ya no producimos el modelo de 256 GB de Steam Deck LCD. Una vez agotadas las existencias, no volverán a estar disponibles.

Esto quiere decir que Valve no volverá a fabricar Steam Deck con pantallas LCD, un modelo que fue el pionero dentro de la gama, y que fue quedando relegado a un segundo lugar desde la llegada de las versiones OLED, que obviamente ofrecen una mejor calidad de imagen, pero también son más caras. Hasta ahora, el medio para comprarse una consola de Valve a un precio razonable era o bien comprar una LCD nueva, o de segunda mano.

Las Steam Deck originales se caracterizaron por tener precios de entre 300 y 400 euros en sus modelos base, y siempre con paneles LCD. Pero ahora lo que nos queda en la gama, son dos modelos OLED de 512GB y 1TB de almacenamiento interno. A precios bastante superiores, como son 569 y 679 euros, por lo que aquellos precios que disfrutamos al principio para hacerse con la consola quedan bastante lejos.

Obviamente, la calidad de las pantallas OLED son siempre superiores, aunque muchos usuarios preferían los modelos LCD sobre todo por su precio más accesible. Ahora parece que la transición a los paneles OLED se ha completado, y también el aumento del precio medio de cada una de estas consolas. Todo mientras esperamos la llegada de una Steam Deck 2 que nos ofrezca muchas más novedades que simplemente la calidad del panel.

Con la llegada de las consolas de Asus y Lenovo las Steam Deck se quedaron en un escalón por debajo, ya que contaban con precios más asequibles que estas. Pero casi cuatro años después de lanzar la primera Steam Deck, la gama ha ido subiendo sus precios hasta ser similares a los de sus rivales. Tristemente, ya no quedan tan siquiera modelos reacondicionados de estas consolas, sigue estando disponible su tienda oficial, pero todas están fuera de stock. Y llama la atención de aquel modelo de 64GB, que ofrecían por solo 299 euros, qué lejos quedan ya esos precios. Ahora además Valve apuesta por otras alternativas, como la nueva Steam Machine que lleva el concepto de la Deck al terreno de sobremesa.