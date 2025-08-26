Si tienes mascotas en casa, la nueva aspiradora de Dreame elimina sus olores y manchas

Cada vez son más los hogares que cuentan con mascotas en casa, y en consecuencia, hogares que tienen unas especificaciones concretas a la hora de hacer limpieza. Y es que es habitual no solo recoger pelo, sino algún que otro episodio de manchas generadas por las deposiciones o micciones de nuestras mascotas. Para esos casos Dreame acaba de lanzar una nueva aspiradora de pie, esta no es un robot, pero que cuenta con todo lo necesario para hacer de la limpieza de esos restos algo rápido y sencillo de limpiar. Eso es lo que nos ofrece la nueva fregona eléctrica H15 Pro.

Ficha técnica de la fregona eléctrica H15 Pro

La tecnología FoamWash es sin duda la estrella de esta fregona, que cuenta con una tecnología avanzada que combina espuma dirigida y succión a 23000 Pa, con el objetivo de eliminar los restos de suciedad generada por mascotas en los suelos. Así como otras manchas persistentes y restos de alimentos que pueden llegar a manchar de forma permanente el suelo si no se actúa rápido.

fregona eléctrica H15 Pro] | Dreame

El método de limpieza es sencillo, una vez que encendemos la aspiradora, solo tenemos que presionar y pulverizar una espuma densa, que tiene el aspecto de una mousse, que debe cubrir por completo las manchas. Después de disolverse sobre la mancha, toca pasar la mopa por encima a alta velocidad, unas 480RPM, mientras la succión de 23000 Pa hace el resto y convierte en historia una mancha que de lo contrario podría generar muchos olores en la estancia.

Según Dreame, este proceso puede neutralizar hasta el 99% de los olores más comunes en mascotas, incluso la orina más seca. La espuma deja un aroma floral y afrutado una vez que se aplica. Y todo esto se hace además de forma inteligente, no se trata solo de destreza pasando la fregona, ya que esta cuenta con un detector de suciedad RGB de 5 canales, que puede reconocer tanto los sólidos como los líquidos, y también restos de comida que hayan caído al suelo.

Una vez identificada la mancha, el aspirador puede calcular la proporción necesaria de detergente y agua para poder acabar con la mancha en el menor tiempo posible, dejando además el piso seco una vez finalizado el proceso. También se adapta de forma automática tanto la succión como el flujo de agua, de tal manera que se garantiza que la mancha se va a eliminar sin gastar más agua o detergente del necesario. Esto es lo que esperamos de una aspiradora inteligente.

Una aspiradora sencilla de utilizar, con un brazo robótico GapFree que permite llegar hasta las esquinas más problemáticas para que no quede nada sin aspirar. Y para rematar el conjunto, esta aspiradora hace su propio mantenimiento, gracias a la autolimpieza con agua caliente a 100 grados con secado automático. Su batería ofrece una autonomía de hasta 60 minutos, hasta 400 metros cuadrados en una sola carga.

Precio y disponibilidad

La nueva Dreame H15 Pro FoamWash se pondrá a la venta el próximo 5 de septiembre por 699 euros, aunque nos la podemos llevar por 100 euros menos en los primeros 10 días de venta.