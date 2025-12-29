Samsung muestra un curioso altavoz en la antesala del CES 2026

El CES está a la vuelta de la esquina y es un hecho que Samsung será uno de los principales protagonistas de una de las ferias tecnológicas más importantes del año. La firma ya nos ha mostrado algunas novedades, y ahora toca hablar de los próximos altavoces y barras de sonido de Samsung.

El fabricante ha decidido adelantar parte de sus cartas antes del CES 2026 y ya podemos conocer algunas de sus apuestas. ¿La más curiosa? Su nuevo altavoz WiFi de diseño muy poco convencional, que marca el punto de partida de su renovado ecosistema de audio para el próximo año. Se trata de los altavoces Samsung Music Studio, y especialmente del modelo Music Studio 7, un altavoz con estética circular tipo “dot” que busca romper con la idea tradicional de caja acústica y encajar mejor en cualquier espacio del hogar.

Altavoces Samsung Music Studio y más novedades en sonido

La idea del diseño es que la gama Music Studio de Samsung encaje en cualquier espacio. Para ello, encargaron el trabajo al reconocido diseñador Erwan Bouroullec, que buscó crear un producto que tuviera estilo. Eso sí, tampoco faltará potencia sonora. Para ello, el Samsung Music Studio 7 apuesta por un sistema de audio espacial 3.1.1, con altavoces frontales y uno superior para crear sensación de altura, además de soporte para audio de alta resolución hasta 24 bits y 96 kHz.

Samsung destaca que puede funcionar de forma independiente, en pareja estéreo o integrado con televisores y barras de sonido de la marca mediante Q-Symphony. Vamos, que podrás conectarlo a tu televisor para brindar una experiencia sonora más completo. Junto a él llegará el Samsung Music Studio 5, una versión más compacta y discreta. Destacar que ambos modelos cuentan con conectividad WiFi, Bluetooth, streaming integrado y control por voz.

Samsung Music Studio 7 | Samsung

Siguiendo con las novedades que veremos en el CES que arranca el 6 de enero, Samsung también ha presentado su nueva gama de barras de sonido para 2026, encabezada por la Samsung HW-Q990H, un sistema 11.1.4 canales que incluye funciones muy útiles, como Sound Elevation, que centra los diálogos en pantalla, y Auto Volume, diseñada para evitar los molestos saltos de volumen entre apps y anuncios.

También anuncian que llegará la Samsung HW-QS90H, una barra todo en uno con diseño convertible y sensor giroscópico que adapta el sonido según su posición. Y lo mejor es que Q-Symphony mejorará notablemente. Ahora, este sistema que potencia el sonido de tu televisor con equipos externos permitirá combinar hasta cinco dispositivos de sonido con un televisor compatible.

Ahora, solo falta esperar al 6 de enero para ver con qué nos sorprende Samsung en el CES 2026. Porque sus equipos de sonido apuntan maneras.