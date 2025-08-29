Samsung anuncia un evento Galaxy para la próxima semana, ¿qué podemos esperar?

Si el próximo 9 de septiembre se celebra la presentación de los nuevos iPhone 17, en esta ocasión ha sido Samsung quien ha movido ficha. Y es que la próxima semana se celebra un nuevo evento, que si bien no es un Unpacked, sí que está destinado a dispositivos móviles menos exclusivos, pero que todo apunta a que serán una verdadera sensación en el mercado.

Evento en el IFA

Y es que no se trata de una presentación o evento aislado por parte de Google, sino que estamos ante un evento que se celebrará en el entorno del IFA de Berlín, una de las mayores ferias de electrónica de consumo del planeta, y donde los grandes fabricantes suelen celebrar importantes eventos, como el que nos ocupa hoy. Será concretamente el próximo 4 de septiembre cuando Samsung celebre este nuevo evento con motivo del IFA.

La pregunta ahora es qué vamos a poder esperar de este evento a nivel de lanzamientos. Ya la realidad es que se espera más de un lanzamiento la semana que viene por parte de Samsung. La presentación, que será virtual y se podrá seguir en el sitio web de la marca y YouTube el 4 de septiembre a las 9:30 horas de la mañana, nos traerá varios productos Galaxy nuevos. Dos de ellos serían tabletas, y otro smartphone.

En el caso de este último, estaríamos hablando del esperado Samsung Galaxy S25 FE, la versión más asequible de los topes de gama de los coreanos. Además de este teléfono, Samsung ha avanzado que lanzará su nueva gama de tabletas Premium con Galaxy AI, la IA generativa de Samsung. En un principio, estos serían los tres nuevos dispositivos que lanzarían los coreanos la próxima semana.

Sin duda el más esperado es el nuevo teléfono, que tendrá como atractivo un precio mucho más ajustado que el de sus compañeros de gama, y unas prestaciones a la altura. Un móvil que por lo que hemos conocido ahora gracias a las filtraciones, nos ofrecerá una pantalla AMOLED 2X de 120 Hz, con resolución Full HD+. A esta le acompañará un procesador de la casa, el Exynos 2400, que es el más potente que ofrece actualmente Samsung de factura propia en un smartphone.

La cámara de fotos contaría con tres sensores, el principal de 50 megapíxeles, junto a un telefoto de 8 megapíxeles con Zoom óptico de 3x, así como un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Delante, la cámara para selfies ofrecerá un sensor de 12 megapíxeles. Por último, la batería contaría con una capacidad de 4900 mAh, algo corta para lo que viene siendo habitual en ciertas gamas.

¿Y tabletas?

De las nuevas tabletas esperamos dos modelos, la Samsung Galaxy Tab S11, así como la Galaxy Tab S11 Ultra. Esta última sobre todo será la que marque el paso de la gama alta de los coreanos. Y es que por lo que hemos conocido hasta ahora, contará con un interesante cambio a nivel de diseño. Dejará atrás el notch en forma de ceja, para incorporar uno más pequeño, y conforma de media circunferencia, sin llegar a ser de gota. Por supuesto, esperamos un tamaño de más de 14 pulgadas y el procesador más potente del momento, para competir con los iPad Pro.