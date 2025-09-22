El reloj Huawei Watch GT 6 ya es oficial, más preciso e inteligente que nunca

Huawei se ha convertido en los últimos meses en el principal fabricante de wearables del mercado, por encima incluso de Apple. Y lo ha conseguido gracias a espectaculares relojes como el nuevo Huawei Watch GT6 que acaba de lanzar la compañía. Este reloj llega para ofrecer un seguimiento de la actividad física y nuestra salud especialmente potente, y sobre todo más preciso, es algo en lo que incide abiertamente Huawei, conocedora de que los nuevos sensores y software se combinan a la perfección.

Precio y disponibilidad

Ya puedes comprar en España el nuevo Huawei Watch GT 6 Pro por 379 euros, mientras que el Huawei GT 6 estándar tiene un precio de 249 euros. Este último disponible en 46 mm y 41 mm.

Ficha técnica del Huawei Watch GT 6 Pro

Y es que este reloj llega con una nueva pantalla, aún más brillante, que nos permite verla con total claridad incluso en esos días en los que la luz solar incide directamente sobre su pantalla. La pantalla ahora ofrece un brillo pico de 3000 nits, comparable al de algunos smartphones. Tiene un tamaño de 1,47 pulgadas, con tecnología AMOLED, y además su área es un 5,5% más grande. Por tanto, se trata de una pantalla más grande y luminosa.

Presume de cristal de zafiro de alta calidad, que permite ver a través de una superficie más transparente, a la vez que le confiere al reloj mayor resistencia a golpes y arañazos accidentales. Cuenta con certificación IP69, la más alta frente al agua polvo, así como hasta 5 atmósferas de resistencia a la inmersión dentro del líquido elemento. Un reloj que también presume de mucha autonomía.

Y es que gracias a su batería, es capaz de permanecer hasta 21 días encendido con una sola carga, algo impensable en sus competidores, por ejemplo, de Apple o Samsung, siempre hablando de un uso ligero. Si es el uso típico, sigue siendo muy elevada la autonomía igualmente, ya que esta alcanzaría los 12 días. Por último, con un empleo más extremo, hablamos de una semana de autonomía, cifras como decimos poco habituales en relojes de este nivel.

Es un reloj más preciso a la hora de posicionarnos, gracias al Huawei Sunflower Positioning System, que aumenta esta precisión hasta en un 20% gracias a los nuevos algoritmos implementados por Huawei, así como una antena mejorada. Un nuevo reloj que llega con buenas noticias para los ciclistas, ya que con Cycling Virtual Power puede monitorizar la potencia promedio y en tiempo real, mientras que hará un seguimiento pormenorizado de nuestro rendimiento a lo largo del tiempo.

Los golfistas también van a disfrutar de este reloj, que en su diminuto tamaño puede almacenar datos precisos de hasta 17.000 campos de golf de todo el planeta, para que el reloj se convierta en nuestro mejor Caddy. También ayudará a los amantes del submarinismo, gracias a la apnea de hasta 40 metros, con entrenamientos, pruebas, temporizador de permanencia e incluso selector del tipo de agua.

Adicionalmente, podemos disfrutar de un exhaustivo seguimiento de la calidad de nuestro sueño, con puntuaciones globales. También mide los niveles de estrés, así como de fatiga a lo largo del día, gracias a la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Incluso el nivel de oxígeno es otro de los elementos clave para analizar nuestra salud. Un reloj que también puede hacer electrocardiogramas y medir la frecuencia cardiaca.