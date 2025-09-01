YA DISPONIBLE
Rakuten Kobo anuncia su integración con Instapaper
Te contamos todo lo que debes saber de la nueva alianza de Rakuten Kobo e Instapaper para que puedas usar esta herramienta en tu lector de libros.
Kobo es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un lector de libros electrónicos, gracias a un catálogo completísimo y que planta cara a la familia Kindle de Amazon. Y si tienes un ebook reader de Kobo, traemos buenas noticias.
Tal y como ha anunciado la compañía en un comunicado de prensa, acaba de confirmar que lanza oficialmente su integración con Instapaper, el popular servicio para leer más tarde.
Ya disponible para todos los dispositivos Kobo, los lectores pueden guardar y leer artículos web directamente en sus dispositivos, manteniendo una experiencia de lectura centrada, cómoda y sin interrupciones.
Tu lector Kobo ya es compatible con Instapaper
Hasta ahora, Kobo funcionaba con Pocket, pero desde que cerró, buscaban una alternativa. Y Instapaper ha sido la vencedora para sustituir a Pocket. Por si no la conoces, es una herramienta diseñada para guardar artículos, noticias o cualquier página web y poder leerlos más tarde, sin necesidad de estar conectado a internet.
Ojo que Instapaper convierte cualquier contenido en una versión limpia y sin distracciones, eliminando anuncios, banners y elementos innecesarios, dejando solo el texto y las imágenes esenciales.
Además, ahora solo has de instalarla en tu equipo Kobo para disfrutar de sus funciones. Cuando encuentras un artículo que te interesa pero no tienes tiempo para leerlo, simplemente lo guardas en Instapaper con un solo clic. Después, puedes acceder a él desde cualquier dispositivo, incluso sin conexión.
Instapaper también ofrece funciones como la posibilidad de destacar fragmentos, añadir notas, organizar los textos por carpetas y ajustar la apariencia del texto (tipo de letra, tamaño, espaciado) para una lectura más cómoda. Y ahora podrás disfrutar de esta app en dispositivos Android, iOS y en tu lector de libros electrónicos Kobo.
“En Kobo nuestra pasión es hacer que la lectura sea mejor para todos, en cualquier lugar. Con la incorporación de la función leer más tarde de Instapaper ofrecemos la solución perfecta para disfrutar de artículos y lecturas largas de la web", explica Michael Tamblyn, CEO de Rakuten Kobo. “Tras el cierre inesperado de Pocket, supimos que debíamos encontrar una alternativa para que nuestros lectores pudieran seguir accediendo a sus artículos favoritos directamente en su Kobo. Colaborar con Instapaper ha sido una gran experiencia y estamos encantados de ofrecer esta integración, que permitirá seguir disfrutando de estos contenidos sin distracciones en el eReader.”
