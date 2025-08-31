¿Quieres jugar a Xbox en una Smart TV? Estas son las mejores

Si eres de los que les gustan los videojuegos, pero no dispones de mucho espacio en casa, tenemos la solución. Los amantes de los juegos de Xbox están de suerte, ya que no es necesario compartir la televisión y la consola por separado, ahorrando tanto dinero como espacio en casa. Con estos televisores, podrás jugar a tus juegos preferidos de Xbox sin preocuparte de nada.

Televisor y consola todo en uno

Jugar a videojuegos es una de las actividades preferidas por muchos, con la llegada de internet hemos sustituido los juegos físicos por los juegos online y la consola por el televisor, algo que es posible en el caso de Xbox. La cual permite jugar a través de su aplicación, sin necesidad de preocuparnos por hacer una inversión extra en la compra de una consola. La app está disponible para unos pocos sistemas, entre los que se incluyen Google TV, WebOS, el sistema operativo de LG o para Tizen, el sistema desarrollado por Samsung.

Para conectarnos y jugar, directamente de nuestra TV, además de ser compatible e instalar la aplicación, debemos contar una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, para acceder a los contenidos online y desde la pantalla del televisor. Además, para mejorar la experiencia de usuario, podemos conectar un mando inalámbrico para jugar con todo confort. Estos son algunos modelos con los que podremos jugar.

TCL 75Q6C 75 | TCL

Comenzamos con el televisor TCL 75Q6C 75 pulgadas LED-Mini LED Smart TV, cuenta con calidad de imagen 4K y HDR Premium con 1000 nits, con lo que se consigue colores realistas e imágenes vividas. Como sistema operativo cuenta con Google TV y acceso a la tienda de aplicaciones de Google desde la cual instalar la app si no está disponible. Además de contar con tecnología Dolby Vision IQ y Atmos, Sistema de Sonido Onkyo 2.1, 144 Hz Motion Clarity Pro, además de control por voz, manos libres. Está disponible en varios tamaños y su precio desde es de 899 euros.

Samsung Class OLED S90C TV | Samsung

Otra muy buena opción es la Samsung TV OLED 4K 2024 65S93D Smart TV de 65 pulgadas, la cual nos ofrece una imagen de gran calidad en la que destaca la presencia del brillo como contraste con colores vivos definidos. Gracias a la tecnología Q-Symphony tenemos sonido de cine. Su procesador cuenta con Motion Xcelerator 144 Hz con el que disfrutarás al máximo de tus juegos preferidos, su precio es de 1329 euros.

Xiaomi TV Max 100 | Xiaomi

Un modelo con altas prestaciones es la Xiaomi TV MAX 100 2025, 4K a 144 Hz, cuenta con Dolby Vision Atmos y HDR. disponible en varios tamaños, no ofrece el control avanzado de la retroiluminación, lo que nos ofrece la mejor calidad de imagen. Un televisor optimizado para el juego con HDMI 2.1 y VRR, con lo que nos aseguramos la respuesta instantánea sin retraso. Su precio es de 1988 euros

LG OLED55E6 | LG

Por último, la LG OLED55C54LA - TV 55 pulgadas, Con calidad de imagen OLED EVO 4K, Smart TV AI C5, WebOS 25, Super Upscaling, Dolby Vision y Dolby Atmos, AMD FreeSync, compatible con Alexa y Google Assistant. Para una mejor experiencia en los juegos cuenta con GAMING PRO de LG OLED con 0.1ms respuesta, gran fluidez VRR (144 Hz), compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming. Su precio es de 1349 euros.