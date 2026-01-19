Ya puedes comprar el Oppo Watch S en España, un reloj inteligente y ultrafino

Oppo ha lanzado hoy dos nuevos dispositivos en nuestro país, además de otro de sus grandes móviles de gama media con enormes baterías, nos regalan un nuevo smartwatch. Un reloj que llega con un diseño realmente elegante, que no solo presume de ese grosor ultradelgado, sino además de acabados de mucha calidad con un aspecto muy clásico que le da una presencia elegante.

Precio y disponibilidad

El nuevo Oppo Watch S ya está en nuestro país, y podemos comprarlo por 179 euros, ahora con un descuento de 20 euros sobre su precio oficial de 199 euros. Está disponible en dos colores, gris Silver Gleam y negro Phantom Black.

El nuevo Oppo Watch S | Oppo

Ficha técnica del Oppo Watch S

Este es un reloj que presume de unos acabados y materiales de construcción premium, no lo esconden desde luego. Y es que además de tener aspecto premium, lo es. Su pantalla es muy brillante, algo esencial en un reloj que tendremos que mirar a plena luz del sol. Ya que el brillo pico puede llegar a los 3000 nits, al nivel de los mejores smartphones. Este reloj cuenta con un botón lateral y una corona, para controlar todos los menús y funciones disponibles.

Un reloj que sigue en tiempo real nuestras actividades deportivas, y lo hace con un nivel profesional a la altura de los deportes que estamos practicando. Si juegas al tenis, este reloj puede analizar cada golpe que das para conocer la velocidad del swing, la distribución de los golpes y muchos más datos interesantes. En total es capaz de monitorizar hasta 100 actividades deportivas diferentes.

En cuanto a nuestra salud, es capaz de medir la frecuencia cardiaca con un sensor de 8 canales, así como el oxígeno en sangre en 16 canales, y medir la temperatura corporal con el sensor de muñeca. Además, puede hacer un chequeo de nuestra salud en tan solo 60 segundos, midiendo todas las variables de salud que conforman una foto fija global de nuestro estado. Por supuesto también hace seguimiento de la calidad de nuestro sueño.

Algo curioso es que este reloj se puede emparejar con dos teléfonos a la vez, incluso si no son Oppo. También podemos controlar la cámara de forma remota con la pantalla del reloj. Y disfrutar de una batería capaz de brindarnos una semana entera de autonomía con una sola carga, algo poco habitual en este tipo de relojes. Con un uso menos extremo, puede durar hasta 10 días. Un reloj que parece no llega con WearOS, sino con ColorOS, una capa de personalización de Oppo que está basado en Android, pero no es el sistema que todos conocemos. Eso sí, por esta razón su consumo es más reducido y dura tanto su batería.