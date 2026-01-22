La primera pantalla inteligente de Apple podría asentarse sobre una base giratoria

Desde hace meses llevamos conociendo informaciones que hablan de los próximos lanzamientos de Apple, entre ellos, algunos relacionados con el Internet de las Cosas, un segmento poco explorado por Apple, y tremendamente popular en el mercado. Una de las grandes novedades en este segmento podría ser una pantalla inteligente, al más puro estilo de los Amazon Echo, o de los Nest Hub. Este dispositivo parece que llegará al mercado este año, y ahora conocemos más detalles por parte de uno de los medios con mejores contactos en el entorno de los californianos, como es The Information.

Nuevos detalles sobre esta pantalla la hacen aún más interesante

Las informaciones de este medio apuntan a un dispositivo inteligente para el hogar con una pequeña pantalla, así como una base giratoria robótica, con muchas funciones de IA. Esto Casi todo esto lo conocíamos ya, pero ahora lo que añaden es que tendrá una base robótica, por lo que podrá girar, por ejemplo, para seguirnos en una videollamada, o para mostrar contenidos en su pantalla que podamos disfrutar desde diferentes lugares, sin duda son posibilidades reales.

Según esta información, la nueva pantalla podría presentarse esta misma primavera, y sería uno de los grandes lanzamientos de la marca para este año, y seguramente el comienzo de un nuevo segmento dentro de la compañía y de su estrategia. De todas formas, no queda claro ante qué modelo estamos por parte de Apple, ya que se especula con que sean dos pantallas las que se lancen con funciones inteligentes y basadas en IA.

Y es que además de este modelo del que acabamos de hablar, habría uno incluso más avanzado, y que contaría con un brazo robótico. Tendría un diseño similar al del iMac que recordamos con aspecto de tiesto, esto es una base, quizás robótica, y un brazo inteligente que sostiene la pantalla, y que podría actuar como un robot en nuestro hogar, utilizando la pantalla como cabeza y ese brazo como un medio para seguirnos y gesticular.

La llegada de estos dos modelos estarán condicionadas a que Siri por fin sea el asistente de voz con IA que todos esperamos, algo que está más cerca gracias a Google y a Gemini, y que se espera pueda ser una realidad al llegar iOS 26.4. Alago que ocurriría en los próximos meses, seguramente entre el mes de marzo y el de abril. Mientras tanto las especulaciones están ahí, y es de esperar que no solo llegue este dispositivo al nuevo ecosistema de IOT de Apple, sino que también podamos conocer por fin el primer timbre inteligente de Apple, o su primera cámara de seguridad. Todos ellos potenciados por el nuevo Siri que tanto se ha hecho de rogar en los últimos dos años.