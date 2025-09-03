PUEDES PREPARAR TODO TIPO DE PLATOS
Ooni Volt 2, un horno de pizza inteligente para sorprender a tus invitados
¿Eres un amante de la pizza? No te pierdas el Ooni Volt 2, un horno inteligente que hará las delicias de tus comensales, además de poder preparar todo tipo de platos.
Si eres un amante de la pizza, que sepas que Ooni, uno de los referentes a la hora de comprar hornos para pizza, acaba de anunciar la llegada de Ooni Volt 2, un horno de pizza inteligente para que puedas preparar pizzas casi como un maestro pizzaiolo.
Un horno para pizzas inteligentes que ha sido presentado en la IFA de Berlín y que ya se puede reservar en su página web. Veamos todo lo que esconde este horno perfecto para los amantes de la cocina.
Ooni Volt 2, el horno para pizzas inteligente de tus sueños
Que no te preocupe el espacio. Para ello, el Volt 2 está diseñado para colocarse sobre la encimera y cuenta con un sistema de filtrado de humos y grasa que promete hacerlo más limpio y agradable que otros hornos eléctricos similares.
La gran novedad de este modelo respecto a otros productos de la firma escocesa, es la incorporación de un sistema propio bautizado como Pizza Intelligence. Se trata de un control adaptativo que ajusta automáticamente la temperatura en tiempo real para evitar fluctuaciones y conseguir un horneado uniforme.
Dicho de otro modo, el horno regula el calor de forma inteligente, manejando la intensidad de sus resistencias superior e inferior según lo que detectan los sensores internos. De esta manera, vas a disfrutar de las mejores pizzas, aunque Ooni Volt 2 permite hacer otros platos. Esto se traduce en menos riesgo de puntos fríos y una cocción consistente en todas las pizzas. Traducido: facilita mucho lograr ese acabado perfecto con la mínima intervención por tu parte.
Y potencia no te faltará, ya que el horno de pizzas Ooni Volt 2 alcanza temperaturas de hasta 450 °C, lo suficiente para recrear en casa la tradición de la pizza napolitana, lista en apenas 90 segundos. Increíble, verdad?
Además, incorpora varios modos predefinidos, pero si los ajustes predeterminados no te convencen, también vas a poder crear tus propios presets personalizados, adaptando temperatura y tiempo a tu estilo de masa favorito. Vamos, que te vas a convertir en un maestro pizzero.
- Estilo Napolitano (alta temperatura y horneado rápido).
- Estilo Nueva York (más suave, pensado para masas finas y flexibles).
- Pizza de molde o “deep-pan” (más lenta y con intensidad diferenciada para maximizar el crujiente).
Además, viene con un modo de fermentación a baja temperatura para levados, una función de “Boost” pensada para devolver el horno rápido a los 450 °C tras abrir la puerta, y un control digital intuitivo que simplifica la configuración. También incluye una ventana de gran tamaño para controlar el horneado sin tener que abrir constantemente.
Aunque está claramente concebido para pizzas de unos 33 cm, Ooni afirma que el Volt 2 también sirve para otras preparaciones que requieren altas temperaturas y cocción rápida, como panes planos, focaccias o incluso algunos pasteles salados.
Precio y disponibilidad del Ooni Volt 2
El Ooni Volt 2 saldrá a la venta el 1 de octubre de 2025 y ya se puede reservar en la web oficial de la marca. Estará disponible inicialmente en colores Charcoal Grey y Polar White. El precio será de 699 dólares en Estados Unidos, por lo que habrá que seguirle la pista.
