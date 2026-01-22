Los nuevos auriculares Jabra Evolve 3 enriquecen tu trabajo y momentos de ocio

La firma Jabra, uno de los principales fabricantes de dispositivos de audio y vídeo en el entorno profesional, ha lanzado unos nuevos auriculares con diseño de diadema. Estos no solo son ideales para el entorno laboral, sino que también son perfectos para el día a día, nuestras actividades de ocio y en definitiva, extremadamente versátiles para diferentes propósitos cotidianos.

Precio y disponibilidad

Estos nuevos auriculares Jabra Evolve3 llegan a España en dos versiones, el Evolve3 85, que parte de los 569 euros y estará disponible desde el 1 de marzo. Mientras que la variante Evolve3 75 hará lo propio por 399 euros en la misma fecha.

Los nuevos Jabra Evolve3 | Jabra

Auriculares de calidad para cualquier propósito

Aunque el principal cometido de estos auriculares es proporcionarnos sonido de alta calidad en entornos de trabajo, su alcance va mucho más allá que esto. Cuando hablamos de los Evolve3 85, en el entorno profesional, estos auriculares ofrecen un aislamiento acústico de primer nivel, que nos permiten meternos de lleno en conversaciones y reuniones con una inmersión total gracias a la calidad del sonido.

Son perfectos si necesitamos concentrarnos en entornos laborales ruidosos, donde es difícil mantener el foco en determinados aspectos si no conseguimos aislarnos. La batería cuenta con una alta capacidad, suficiente para poder llamar durante 25 horas, o disfrutar de hasta 120 horas de contenidos de entretenimiento, incluso con la cancelación activa de ruido activada, eso es mucho tiempo, y no solo es más cómodo, sino que cuida más de la batería al no tener que recargarlos tan a menudo.

La carga rápida nos ofrece 10 horas de reproducción con solo 10 minutos de carga. Su diseño es hasta un 35% más delgado y un 23% más ligero que sus predecesores. Viene con un estuche y también un diseño plegable para transportarlo mejor.

Por su parte los Evolve3 75, nos ofrecen On Ear que los hace mucho más ligeros y transpirables cuando los utilizamos durante varias horas. En el entorno laboral son perfectos para entornos donde los trabajadores no esperan aislarse por completo del resto. Su batería es bastante capaz, y nos ofrece 22 horas de autonomía en llamadas, así como 110 horas de autonomía cuando vemos y escuchamos contenidos en el dispositivo, cifras con la cancelación activa de ruido en marcha.

Con solo 10 minutos de carga funciona hasta 10 horas seguidas. Sin duda unos auriculares más sencillos de utilizar y cómodos por su factor de forma. En cualquier caso con sus características ambos auriculares son perfectos no solo para trabajar, sino que cuando acabamos nuestra jornada podemos seguir utilizándolos para nuestro disfrute personal, gracias a su gran calidad y versatilidad. Así que el dinero que invertimos en ellos tiene un retorno doble, a nivel profesional y también personal.