El nuevo Xiaomi Electric Scooter 6 Lite se estrena con diseño confortable

Xiaomi ha anunciado un nuevo patinete eléctrico a nivel global, y que probablemente llegue muy pronto a España. Se trata del nuevo Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, que en este caso se centra en el confort de marcha de los usuarios, por encima de otras características de sus predecesores que se centraban más en la ligereza y economía del conjunto. Ahora es un modelo que nos ofrece funciones que hasta ahora solo era posible disfrutar en los modelos más avanzados, como los Pro o Ultra.

Un patinete más cómodo de pilotar

El nuevo Xiaomi Electric Scooter 6 Lite destaca por un aspecto muy concreto y clave para el confort de marcha. Hablamos de la suspensión delantera. Ya que tiene un sistema de suspensión delantera de doble resorte con 25 mm de recorrido. Además, sus neumáticos son de 10 pulgadas, por lo que puede absorber mucho mejor las vibraciones y reducir los habituales movimientos y vaivenes de los patinetes en muchos entornos. Por lo que podemos movernos con él sobre terrenos irregulares de una manera más cómoda.

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite | Xiaomi

Este patinete nos ofrece un motor de 300 W nominales y que alcanza picos de 500 W. Lo que le permite subir pendientes de hasta un 15%, suficiente para la mayoría de las ciudades y entornos. Puede mantener el estándar de velocidad legal de 25 km/h. La batería de 216 Wh ofrece una autonomía de 25 km. Eso sí, el mayor confort se cobra una víctima, como es el peso, ya que se trata de un patinete más robusto, pero a la vez más pesado.

Y es que su peso es de 18,1kg, algo más de 3kg superior a su predecesor. Podemos cargar como máximo 100kg en el patinete de Xiaomi. El sistema de frenado combina un freno de tambor delantero y un E-ABS trasero regenerativo. El faro delantero es más potente, con una potencia de 2.5 W y un alcance de 15 metros. Mientras que la luz trasera parpadea automáticamente al frenar. El manillar integra una pantalla LED actualizada que muestra velocidad, batería y estado de los intermitentes.

Como no podía ser de otra manera, se trata también de un patinete inteligente. Y es que podemos conectarlo a nuestro smartphone, y desde bloquear el motor electrónicamente, ajustar la recuperación de energía, ver estadísticas de viaje y actualizar el firmware mediante OTA. El sistema de gestión de batería protege a esta contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento, asegurando que la batería nos dure más tiempo.

Un Xiaomi Electric Scooter 6 Lite que de momento no está disponible en España, pero que estamos seguros que lo hará en las próximas semanas. Un modelo que podría tener un precio de alrededor de los 400 euros, pero con las mejoras, podría ser algo más caro, no hay que descartar en absoluto.