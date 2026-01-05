Nuevo Pebble Round 2: diseño redondo y pantalla de tinta electrónica a color

Hace meses conocimos que Pebble, la legendaria firma de smartwatches con pantalla de tinta electrónica, y que marcó toda una época hace más o menos 15 años, estaba de vuelta. Ahora ha lanzado el segundo modelo de su nueva andadura, con un reloj que nos recuerda a sus Round originales. De hecho, estamos ante el Pebble Round 2, un reloj con un diseño muy elegante, que cuenta con unas características que lo hacen único en su categoría.

Ficha técnica del Pebble Round 2

Este nuevo reloj de Pebble en realidad lo ha lanzado la firma Core Devices, que es el vehículo a través del cual el fundador de Pebble le ha dado una nueva vida a su marca. Este nuevo reloj cuenta con un diseño redondo, muy elegante, con tres botones laterales, y como no, su gran seña de identidad, la pantalla de tinta electrónica, en este caso a color. Que tiene una diagonal de 1,3 pulgadas, así como una resolución de 260x260 píxeles, con una paleta de 64 colores.

La caja de este reloj es de acero inoxidable, que puede adquirirse en tres colores diferentes, negro mate, plata cepillada y rosa pulido, por lo que los colores también acompañan a ese aspecto tan distinguido y minimalista, que ya nos ofrecía su predecesor. El nuevo reloj nos ofrece una autonomía de hasta 2 semanas con una carga completa. Algo que consigue, por un lado, gracias a la pantalla de tinta electrónica, que entre otras cosas destaca por estar encendida durante esas dos semanas.

Algo de lo que no todos los relojes inteligentes pueden presumir, algo que también achacan desde Pebble a la tecnología Bluetooth más moderna, que hace que la comunicación entre los dispositivos no sea una fuente continua de consumo de energía. Uno de sus aspectos más reconocibles es que el diseño es realmente delgado, siendo un reloj realmente cómodo de llevar en la muñeca, no va a ser de esos que se peguen con los puños de nuestras camisas o chaquetas.

Un reloj que cuenta con el sistema operativo PebbleOS, que es de código abierto por lo que cualquiera puede aportar su granito de arena a este ecosistema. Una cosa que no nos gusta de él es que no cuenta con un sensor de frecuencia cardiaca, por lo que solo es capaz de contar pasos y calorías, así como aspectos básicos de nuestro sueño. El reloj es resistente al agua hasta 30 metros de profundidad, así como un grosor de 8,1mm. Cuenta con sensores como acelerómetro y magnetómetro.

Y por último, Pebble lo ha puesto ya a la venta, a modo de reserva, por 199 dólares. Se une así al Pebble Time 2, que tiene un precio de 225 dólares, por lo que se ubica un escalón por debajo. Según Pebble, el primero se comenzará a enviar en mayor de 2026, mientras que el segundo lo hará antes, desde el mes de marzo de 2026.