Nuevo Garmin Bounce 2: un reloj inteligente para niños

El prestigioso fabricante de wearables de alta gama acaba de lanzar un nuevo smartwatch, esta vez dirigido a los más pequeños de la casa. Se trata de la segunda generación de su reloj Bounce, y viene con todo lo necesario para que los peques disfruten haciendo actividad física, algo esencial cuando se trata de combatir el estilo de vida sedentario. Vamos a conocer todos los detalles del que seguramente se convierta en uno de los mejores relojes para niños del mercado.

Ficha técnica del Garmin Bounce 2

Este reloj llega con un tamaño compacto, ideal para las menudas muñecas de los pequeños. Unos relojes que cuentan con una pantalla de 1,2 pulgadas, que presume de tecnología AMOLED, y que por supuesto es táctil. Esta es una gran mejora, ya que el anterior modelo contaba con panel LCD y un diseño cuadrado, en lugar de la esfera clásica redonda que estrena este modelo.

Es un reloj resistente al agua hasta 5 atmósferas, y pesa 40,4 gramos, incluyendo el peso de la propia correa de silicona con la que viene. Un reloj que para estar en contacto con padres y madres, permite hacer llamadas bidireccionales, con las que poder mantener conversaciones cómodamente desde la muñeca. Se pueden enviar mensajes de voz de esta manera. Incluso transcribir audios para poder leerlos en lugar de escucharlos.

Cuenta con GPS para poder hacer un seguimiento preciso de nuestra ubicación mientras hacemos deporte. También nos sirve para tener localizados a los peques, que de esta manera pueden estar localizables en un mapa en tiempo real. A nivel de actividad, este reloj puede contar los pasos que dan los pequeños a lo largo del día, así como hacer seguimiento de varios deportes.

A la hora de entretenerse, estos relojes cuentan con Amazon Music preinstalado, lo que permite disfrutar de nuestras canciones favoritas desde el propio reloj. Y es que podemos descargar las canciones de la plataforma directamente a su almacenamiento interno, que en este caso es de 4 GB. Un reloj que los peques pueden controlar mediante comandos de voz, sin tocar botones. En términos de batería, como ocurre con otros muchos smartwatches con pantallas AMOLED, no pasa de los dos días con una carga completa.

Algo interesante es que cuenta con un modo colegio, que bloquea las notificaciones, para que mientras están en clase no se entretengan con él. Gracias a la conectividad LTE, mediante una tarjeta SIM, se pueden mantener llamadas de voz cómodamente, y así saber en todo momento qué hace el pequeño. También es capaz de monitorizar su sueño desde la app de Garmin Jr.

Precio y disponibilidad

El nuevo Garmin Bounce 2 ya está disponible en España, de hecho se puede comprar en color negro, púrpura y verde por 299,99 euros. Un precio que demuestra que estamos ante un reloj premium.