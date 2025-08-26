INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Meta AI tendrá la capacidad de recordar conversaciones para optimizar la interacciones en WhatsApp
Meta prepara una IA con memoria para WhatsApp. La nueva función permitirá al asistente recordar datos personales para ofrecer respuestas más personalizadas.
Meta está desarrollando una nueva función para su inteligencia artificial en WhatsApp que permitirá recordar datos compartidos en las conversaciones, con el objetivo de mejorar la interacción con los usuarios. Según ha informado el portal WABetaInfo, esta función, llamada Memoria, permitiría al asistente de IA guardar automáticamente información relevante, como intereses personales o preferencias alimentarias, para adaptar mejor sus respuestas a cada usuario.
Además de este registro automático, los usuarios podrán añadir información de forma manual utilizando el comando Recordar esto. También se ha incluido una nueva opción que permite al asistente responder mensajes de voz utilizando distintas voces.
Un aspecto importante es que los usuarios tendrán control total sobre los datos almacenados: podrán revisar, modificar o eliminar la información cuando lo deseen. Esta función se ha identificado en la versión beta 2.24.22.9 de WhatsApp para Android, aunque Meta aún no la ha anunciado oficialmente ni ha confirmado una fecha de lanzamiento.
