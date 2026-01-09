Los ladrillos de Lego cambian para siempre: ahora son inteligentes gracias Smart Play

La popularidad de Lego ha crecido de manera espectacular en la última década, su estrategia de asociarse a grandes franquicias ha convertido a este pasatiempo para niños y mayores seguramente en el juguete para unos, y hobby para otros, más apreciado del planeta. Y aunque ya hace casi 30 años muchos jugábamos con los ladrillos inteligentes de Lego Mindstorms, con todas sus sensores y servos accesorios, ahora Lego ha dado un salto de gigante para dotar de inteligencia a sus ladrillos, gracias a Smart Play.

¿Qué hace especial a esta nueva tecnología?

Lo que ha hecho Lego es introducir la última tecnología microelectrónica dentro de sus ladrillos. Unos ladrillos que tienen una apariencia y tamaño como el de cualquier otro, con algunos detalles diferentes, pero que son perfectamente funcionales, a la vez que nos brindan muchas funciones únicas. Estos ladrillos vienen a condensar en la figura tradicional aquellos sensores de Mindstorms, de hecho pueden albergar sensores como acelerómetros y giroscopios para detectar movimiento para agitar, volar o inclinar, sensores de luz y color, y micrófonos que actúan como botones virtuales, por poner un ejemplo, soplar para apagar una vela digital.

Además, integran un mini altavoz y luces LED que pueden reaccionar a nuestras acciones y ser también programadas. Estas nuevas piezas cuentan con Bluetooth de malla, por lo que teniendo varios de ellos montados en un mismo Lego, van a poder comunicarse entre sí y, por tanto, interactuar para realizar diferentes acciones. Además de estos ladrillos de aspecto tradicional, pero inteligentes, tenemos también las Smart Tags.

Básicamente, se trata de piezas pequeñas, en forma de las tradicionales losetas de Lego. Y con ellas se pueden programar de manera automática los Smart Brick de los que hemos hablado antes. Con ellas los Smart Brick emitirán sonidos y se comportarán en base al patrón que contiene la loseta, sonando como un motor, o un propulsor, o cualquier otra cualidad que pueda ser adecuada para el proyecto que estemos construyendo.

Y por supuesto para completar esta digitalización de Lego, llegan las Smart Minifigures, que son las tradicionales figuras con identidad digital. De esta manera los bloques pueden reconocer personajes y cambiar su comportamiento. El mejor ejemplo es el de figuras de Star Wars, o de sus naves. Cuando el bloque reconoce al personaje con su identidad digital, puede reproducir sonidos de los personajes, música de la película, o incluso reproducir el sonido de los vehículos, todo para darle más realismo a nuestras construcciones.

Al contar con esos sensores en su interior, los vehículos que construyamos con esta tecnología serán inteligentes, y podrán reaccionar en tiempo real a eventos. Se han confirmado los primeros sets de Star Wars con esta tecnología, y gracias a ella el ladrillo podrá reconocer la velocidad y posición de la nave en todo momento, y ajustar basándose en esta información el sonido del motor, impactos y mucho más, por lo que las construcciones cobrarán vida.

Estos nuevos ladrillos y personajes inteligentes no tienen botones, y se activan por cercanía con otros o por movimiento. Cuentan con batería recargable, que se puede recargar mediante carga inalámbrica, por lo que nos olvidamos de aquellas pilas de Mindstorms. Uno de los primeros sets será el Darth Vader’s TIE Fighter e incluirá 1 Smart Brick, 1 Smart Minifigura, Darth Vader y 1 Smart Tag por 69,99 euros.