Los HUAWEI FreeBuds SE 4 llegan a España por solo 59€

Huawei acaba de lanzar en nuestro país sus nuevos auriculares accesibles, se trata de los FreeBuds SE 4, los más baratos de la gama que en esta ocasión llegan con una funcionalidad verdaderamente interesante y poco habitual en estas gamas. Unos auriculares que además destacan por un diseño atractivo, que no tiene nada que envidiar a unos AirPods, y que como ya es usual, cuenta con el sello de calidad de la firma china.

Precio y disponibilidad

Los nuevos auriculares se han estrenado en nuestro país por tan solo 59 euros, un precio que ya de por sí es interesante solo por tratarse de unos auriculares de Huawei, pero como vais a comprobar, ofrece también muchas más funciones interesantes. Podemos hacernos ya con ellos tanto en color blanco como negro.

HUAWEI FreeBuds SE 4 | HUAWEI

Ficha técnica de los HUAWEI FreeBuds SE 4

Sin duda la gran novedad de estos auriculares es la cancelación activa de ruido, poco usual en este rango de precio. La de estos auriculares nos ofrece tres modos de uso, Modo Ultra, Modo General y Modo Acogedor. Esta cancelación activa de ruido puede reducirlo hasta en 24dB, por lo que en los entornos más ruidosos vamos a notar cómo esta cancelación es capaz de aislarnos para apreciar hasta el más mínimo detalle de nuestra música o contenidos favoritos.

Con los tres micrófonos integrados, no solo es capaz de captar mejor el ruido que debe neutralizar, sino que también es capaz de ofrecer llamadas más nítidas y claras al bloquear ese ruido de fondo. Estos auriculares cuentan con un controlador dinámico de 10mm, con un rasgo de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Estos auriculares presumen de un gran ajuste y peso pluma, de tan solo 4,3 gramos. Se han tenido en cuenta más de 10.000 datos del canal auditivo para que el ajuste sea más cómodo.

La batería es uno de los aspectos más destacados de estos auriculares, ya que con una carga completa es capaz de ofrecernos 50 horas de autonomía si contamos con la batería integrada en el estuche de carga. En el caso de la batería de los auriculares, esta es de hasta 10 horas de autonomía con la cancelación de ruido desactivada, mientras que con la cancelación activada es de hasta 7 horas.

Unos auriculares que llegan con conectividad Bluetooth 5.4, por lo que la conexión es estable y fuerte en todo momento. Esto garantiza también la máxima sincronización entre el sonido y la imagen de los contenidos que reproducimos. Estos cuentan con controles táctiles, que nos permiten reproducir o pausar la reproducción, así como responder llamadas o finalizarlas. También podemos saltar de pistar o repetirla.

Incluso elegir los modos de cancelación de ruido que queremos utilizar en cada momento. Activando el modo transparencia, la cancelación como tal o desactivándola. Es resistente a salpicaduras de agua, así como al polvo gracias a la certificación IP54. En definitiva, unos auriculares realmente completos, que llegan a un precio de derribo al mercado español.