Las herederas de Google Glass competirán con las Ray-Ban de Meta y se han filtrado al completo

El mercado de gafas inteligentes está en plena eclosión, y es que Meta lo ha revolucionado primero con sus Ray-Ban, y después con los modelos deportivos de Oakley. Y es que estas cámaras son lo que realmente esperaban muchos usuarios desde hace años. Unos dispositivos que se pueden vestir como cualquier otra gafa, pero que en su montura esconden una sofisticada tecnología con la que pueden ofrecernos funciones de IA completamente integradas con nuestro entorno. Y esto está llevando a sus competidores a desarrollar sus propios modelos. Incluso Google, pionera con sus Glass, está cerca de lanzar sus propias gafas de este tipo, que ahora se han filtrado al completo.

Se filtra su app para Android

Como en el caso de Meta con la app de Meta AI, estas gafas de Google contarán con una app de referencia donde podremos sincronizar contenidos multimedia y cambiar los ajustes de las gafas. Ahora se ha filtrado esta app, así como su código, que es el que ha revelado más detalles de estas. Todo parte del paquete de aplicación de com.google.android.glasses.companion, que nos desvela algunos detalles interesantes sobre el funcionamiento de las gafas y las funcionalidades que nos ofrecerán cuando sean una realidad.

Warby Parker de Google en acción | Google

Lo primero es que contarán con un indicador LED físico, algo que vemos normalmente también en los modelos de Meta, y que sirve para advertir a otras personas de que estamos grabando o haciendo fotos. En el caso de que lo tapemos aposta, el sistema lo detectará y detendrá la grabación para evitar malos entendidos. En la app también se habla de una alarma de audio que sonará en el momento que comencemos a grabar vídeos o hacer fotos.

Sobre los datos técnicos, como la calidad a la que pueden grabar vídeo, hay informaciones interesantes. Como que la resolución de grabación estándar es de 1080p, aunque hay un modo experimental de grabación con resolución 3K. Precisamente esta resolución más alta es la misma que ha estrenado la segunda generación de las gafas de Ray-Ban y también las Vanguard de Oakley. Los clips tendrán una longitud comprendida entre los 30 segundos y los 3 minutos.

En estas gafas la IA también tiene un gran protagonismo, como en el caso de su competencia de Meta. Y es que la app desvela que como era de esperar contará con Gemini integrado, para poder contar con la asistencia de la IA generativa en todo momento. Una función interesante es la de Detección de conversación. Esta permitiría a las gafas detectar cuándo el usuario empieza a hablar. De tal forma que al hacerlo, el sistema silencia de forma automática las notificaciones entrantes para no interrumpir la conversación.

Por tanto, se trata de una funcionalidad de computación ambiental que adapta la tecnología al contexto social de los usuarios, en lugar de convertirse en un estorbo. Esta información nos viene a confirmar que las gafas están más cerca que nunca de ser una realidad, y de que Google está ya preparando su integración en el ecosistema Android. La propia Google anunció hace unas semanas que sus gafas XR se lanzarán a lo largo de 2026.