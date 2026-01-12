CON ILUMINACIÓN DINÁMICA
Harman Kardon lanza nuevos altavoces en España con sonido de alta resolución
Los nuevos altavoces de la prestigiosa firma presumen de sonido de alta resolución, un diseño exquisito e iluminación dinámica.
Nunca hemos tenido tantas opciones para disfrutar de un sonido de calidad en casa como ahora. Si antes ese sonido estaba reservado a quienes invirtieron miles de euros en sofisticados equipos de alta fidelidad, ahora es mucho más sencillo acceder a un sonido similar, al menos para el oído del común de los mortales. Ahora la prestigiosa firma de sonido Harman Kardon ha lanzado en España dos altavoces que son el vivo ejemplo de lo que decimos, sonido de altas prestaciones a precios razonables. Se trata de una nueva barra de sonido y un subwoofer.
Nuevas versiones con Wifi
Harman Kardon destaca que estos nuevos altavoces presumen ahora de una mejor conectividad, lo que se traduce en una mejor calidad de sonido. Y es que hablamos de los nuevos altavoces de exquisito diseño, los Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi y Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi. Estos modelos ya estaban en el mercado, pero limitados por su conectividad Bluetooth, que ahora se complementa también con la del Wifi, que abre nuevas posibilidades de sonido, con mayor calidad.
En este caso se trata de disfrutar de la música de alta resolución y sin necesidad de cables de por medio. Con la conectividad Wifi también llega la capacidad para reproducir audio en varias habitaciones diferentes si contamos con estos altavoces en ellas. Además, estos altavoces cuentan con la máxima compatibilidad para que podamos disfrutar de nuestra música favorita en cualquiera de las grandes plataformas de música en streaming. En este caso son compatibles con TIDAL Connect, Spotify Connect, Apple AirPlay y Google Chromecast.
Si por algo destacan estos altavoces, sin duda es por un diseño único, que va a quedar fenomenal en cualquier estancia de nuestro hogar. Por un lado, el Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi ofrece detalles en color plata y tejido negro, así como iluminación que se mueve al ritmo de la música. En el caso del Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi destaca por un diseño transparente que hace de él un objeto único en nuestro hogar. Ofrece seis temas de iluminación, que son personalizables mediante la app Harman Kardon ONE
Entrando en detalles técnicos, el Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi nos ofrece un altavoz de 3 vías: woofer de 5,25”, seis drivers de 1,5” y un tweeter. Cuenta con la última tecnología, Bluetooth 6.0, para reproducir música, además son compatibles con Auracast y sonido multi habitación. Gracias al Wifi pueden reproducir audio de alta resolución. Este se pone a la venta en España por 379,99 euros, a partir del próximo mes de marzo.
Por otro lado, el Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi ofrece altavoces de 3 vías: subwoofer de 5,25 pulgadas, 6 controladores de rango medio de 1,6 pulgadas y 2 tweeters de 1 pulgada. Tiene seis temas de iluminación, que son personalizables mediante la app Harman Kardon ONE. Hay un botón denominado Moment que se puede personalizar para reorucir nuestras canciones favoritas. También es compatible con Bluetooth 6.0, Auracast, y ofrece conectividad Wifi. Su precio en España es el mismo, 379,99 euros, y también se pone a la venta el próximo mes de marzo.
