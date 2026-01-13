Grabar notas con IA está de moda, y este nuevo gadget de Soundcore es un buen ejemplo

Hace unos días os contábamos que Plaud había anunciado en el CES 2026 una nueva versión de su NotePin, un pequeño grabador de notas que utilizaba la IA para crear resúmenes. Ahora Soundcore lanza su propuesta en este segmento en pleno auge, y que hace uso de la inteligencia artificial para manejar nuestros apuntes o notas más sensibles. Ahora el nuevo dispositivo de Soundcore está a la venta en España, os contamos todos los detalles sobre lo que es capaz de hacer.

Precio y disponibilidad

El nuevo Soundcore Workya se puede comprar en España por 159 euros. Está disponible tanto en color negro como en blanco.

Soundcore Work IA | Soundcore

Toma notas y apuntes como por arte de magia

Es sin duda la gran ventaja que nos proporcionan estos dispositivos, aumentar nuestra productividad, ya que mientras asistimos a un evento o tomamos notas en clase, podemos avanzar en nuestro trabajo o estudios sabiendo que no nos vamos a perder nada. Y es que este Soundcore Work es un dispositivo dedicado a grabar conversaciones y exposiciones de todo tipo, que luego son resumidas y estructuradas con la ayuda de la IA.

Pero no solo eso, sino que este proceso puede llevarlo a cabo en más de 100 idiomas, por lo que además no hay problema si no manejamos el idioma del ponente. Todo llegará a la pantalla de nuestro smartphone con total transparencia y en nuestro idioma, vamos, como por arte de magia. El dispositivo ha sido diseñado para que sea sencillo de utilizar, tiene una base, de donde se extrae el micrófono.

El diseño tipo clip lo podemos llevar en la ropa y, por tanto, utilizarlo con las manos libres para cualquier otra tarea que debamos realizar. Las transcripciones automáticas que hace el dispositivo de Soundcore tienen un 97% de precisión, por lo que son realmente útiles para nuestro trabajo o estudios, incluso en el día a día personal, ya que en ciertas situaciones pueden ser de gran utilidad. Incluso cuenta con gestos para resaltar ciertas partes de una conversación, con un gesto de doble toque sobre el micrófono.

Los resúmenes estructurados que hace se pueden personalizar con hasta 25 plantillas diferentes. E incluso podemos crear un resumen a partir de diferentes grabaciones, para ser aún más productivos. Soundcore Work cuenta con una batería recargable que permite grabar hasta 32 horas de conversaciones. Esto ya nos da para varios días si somos de acudir a reuniones o eventos diariamente. El almacenamiento local permite hasta 250 horas de audio, así como con la nube. Y los datos que se almacenan además lo hacen con la máxima seguridad y privacidad, gracias al cifrado AES-256.

El dispositivo, la base de este, cuenta con conectividad Wifi y Bluetooth, siendo compatible con Android e iOS gracias a una app. De esta manera, la transmisión de las notas de voz se lleva a cabo de manera rápida y sencilla, para obtener cuanto antes nuestros resúmenes de IA, que son los que verdaderamente dan sentido a esta nueva hornada de gadgets orientados a la toma de notas, porque nos ahorran muchísimo tiempo.