Google Fotos estrena una divertida función para convertir tus fotos en memes con IA

La IA lo inunda todo y cada vez está más presente en diferentes aspectos de nuestras vidas. No hay más que ver cómo las tecnológicas se están apresurando a llevarla a todos los rincones de sus ecosistemas. Y sin duda una de las más activas es Google. que en todas y cada una de sus apps está añadiendo potentes funciones basadas en la IA de Gemini. Y una de las más divertidas que hemos conocido es la de convertir nuestras fotos en auténticos memes, eso es lo que está probando ya la app.

Crea un meme en cuestión de segundos

La IA ha demostrado más que sobradamente que es capaz de hacer cualquier cosa a nivel visual, y vuelve a hacerlo con esta función que hemos conocido ahora. Esta característica está siendo desplegada por los de Mountain View, tal y como había desvelado uno de los filtradores más activos de la escena Android, como es AssembleDebug. Este ha mostrado una pantalla con la nueva función activa en la aplicación.

Y no, no se trata de una prueba, sino de que Google ha anunciado oficialmente el despliegue de esta función en la aplicación, aunque con ciertos requisitos todavía. Ya que de momento está solo disponible en Estados Unidos, por lo que si utilizamos la app fuera de aquel país, todavía no será posible crear los memes. No obstante, Google ha detallado cómo se puede crear uno de estos memes rápidamente.

En tu dispositivo, abre la app de Google Fotos.

En la parte inferior, pulsa Crear y luego Me Meme.

Selecciona una plantilla.

Toca Añadir foto.

Selecciona la foto que quieres subir.

Toca Generar.

Después de que se genere el meme:

Para salvar el meme pulsa guardar.

Para generar de nuevo toca Regenerar.

Para compartir en otras plataformas pulsa Compartir.

Como ha mostrado en una imagen, la nueva función convierte una foto nuestra, normalmente un selfie para que sea más precisa la reproducción de nuestras facciones, en un meme listo para ser compartido en Internet. No obstante, podemos usar cualquier foto, porque como dice Google, podemos usar tanto una foto de familia, como individual, y muy importante, elegir una plantilla, y crear el meme a partir de esos datos concretos.

El resultado se puede ver en la imagen, muy divertido. Esperemos que además mantenga el sentido del humor, y sea capaz no solo de crear una imagen divertida, sino también un texto que le acompañe con gracia. Desde luego es algo que puede dar mucho juego, y que como los stickers, pueden animar y mucho mensajes y conversaciones en redes sociales y apps de mensajería. Es de esperar que en cuestión de semanas o meses esta nueva función llegue a todos los usuarios de Google Fotos, quizás primero en los Pixel de Google, y después para el resto. Desde luego funciones así son las que disparan el uso de la IA entre los usuarios, porque al final nos alegran el día y le dan mayor dinamismo a nuestras conversaciones con otras personas.