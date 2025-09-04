El Garmin Fenix 8 Pro ya es oficial: pantalla MicroLED para brindar la mejor experiencia

Garmin se ha ganado a pulso ser el referente a la hora de comprar un reloj inteligente para deportistas. Sus productos destilan calidad por cada uno de sus poros, y el nuevo Garmin Fenix 8 Pro es un perfecto ejemplo de ello.

Y es que el fabricante ha sorprendido con un potente smartwatch que estrena una pantalla MicroLED para ofrecer una experiencia multimedia sublime: no habrá indicación o notificación que se te escape, ni en los días más soleados.

Garmin Fenix 8 Pro, el smartwatch definitivo para aventureros

Con un diseño muy reconocible, y resistente a golpes, agua y caídas, el nuevo Fenix 8 Pro de Garmin presume de un aspecto imponente. Además de unas prestaciones de altura. ¿Su gran aliciente? La pantalla MicroLED del Garmin Fenix 8 Pro, que cuenta con más de 400.000 diodos diminutos capaces de emitir luz propia, la pantalla alcance los 4.500 nits de brillo máximo.

Eso sí, ten en cuenta que esta opción solo está disponible en el modelo más premium, el Garmin Fenix 8 Pro versión de 51 mm con caja de titanio y lente de zafiro, que se presenta como edición limitada. Para el resto de modelos contamos con una pantalla AMOLED en tamaños de 47 y 51 mm, con opciones de correas en cuero, silicona o grafito, y precios más contenidos.

Garmin Fenix 8 Pro | Garmin

Como era de esperar en la marca, el smartwatch Garmin Fenix 8 Pro es completamente autónomo, ya que cuenta con LTE y tecnología inReach. Gracias a ello, el reloj puede enviar y recibir mensajes de texto, realizar llamadas de voz, compartir ubicación en tiempo real, consultar el tiempo.

¿No te parece suficiente? Pues que sepas que el Garmin Fenix 8 Pro te permite incluso activar un SOS interactivo que conecta de inmediato con el centro de emergencias Garmin Response, disponible las 24 horas del día. Este sistema requiere una suscripción específica con Garmin, y es una herramienta claramente pensada para quienes practican deportes de aventura, excursiones en montaña o actividades en zonas remotas.

Siguiendo con las bondades del Garin Fenix 8 Pro, decir que hereda todo el arsenal de métricas y funciones que destacan en los mejores modelos Garmin, como Running Tolerance para gestionar la carga semanal de entrenamientos, Endurance Score y Hill Score para evaluar la resistencia y el rendimiento en pendientes, un informe vespertino que resume actividad y bienestar, y un despertador inteligente que se adapta a los ciclos de sueño.

Precio y disponibilidad

El Garmin Fenix 8 Pro MicroLED llega a un precio de 1.999,99 euros, mientras que las versiones AMOLED parten de los 1.299,99 euros. Estarán disponibles a partir del 8 de septiembre directamente en la web de Garmin.