Se filtra un dispositivo de Apple para tomar notas con IA similar a un AirTag

Sin duda es el dispositivo de moda actualmente, ya que toman notas de manera automática y gracias a la IA podemos disfrutar de resúmenes excelentemente estructurados para ser más eficientes en las diferentes reuniones a las que asistamos. Actualmente Plaud es el líder del mercado, y hace unos días conocíamos el primer dispositivo de este tipo de Soundcore. Ahora hemos conocido que Apple ya estaría trabajando en su propia versión, pero con algo más, ya que integraría hasta dos cámaras, ¿para qué?

Así sería este interesante dispositivo de Apple

Una vez más ha sido el medio The Information el que ha desvelado los detalles de este futuro dispositivo en el que estaría trabajando actualmente la firma californiana. Han aclarado que este proyecto de momento es solo eso, y que no hay que descartar que pueda llegar a cancelarse. Pero por ahora está ahí, y según las informaciones sería un dispositivo con forma circular, similar a un AirTag, quizás para poder llevarlo colgado con nosotros. Este contaría con materiales como el cristal y el aluminio para darle un acabado premium a este dispositivo.

Lo que le diferenciaría de su competencia sería la inclusión de varias cámaras frontales, una de ellas podría ser un ultra gran angular, pero no tenemos muy claro todavía cuál sería el cometido, para eso tenemos que divagar. Otros componentes serían tres micrófonos, un altavoz, y también un botón físico lateral al más puro estilo de un smartwatch. Por lo tanto ofrecería muchas más opciones que los habituales dispositivos de notas con IA.

Con todos estos componentes, podemos imaginar que no será solo un dispositivo para tomar notas de voz, sino que estaría preparado también para poder hacer algo similar a nivel visual, quizás tomar notas visuales, que apoyadas por IA podrían darnos contexto de muchos lugares y eventos. Por ejemplo, con funciones similares a las que nos ofrecen habitualmente gafas de IA como las de Meta, que utilizan las cámaras para esto, grabar el entorno y darnos más contexto.

También se podrían apoyar las notas de voz con clips de vídeo o fotos, para hacer más completos los resúmenes realizados por parte de la IA generativa, que imaginamos que cuando sea una realidad, por fin sea propietaria de Apple. Sea como fuere, no hay información alguna sobre cuándo podría ser una realidad este dispositivo, si es que alguna vez termina llegando al mercado. Imaginamos que Apple ya baraja este tipo de dispositivos para posicionarse en un mercado en plena efervescencia.

No obstante hay otro enfoque diferente para este proyecto, y sería el que en su momento intentó convertir en un éxito Humane. El pin Humane era un dispositivo similar a este que hemos conocido, pero con un objetivo mucho más ambicioso, como era sustituir al smartphone. Finalmente, el dispositivo de Humane fue un fracaso total, como el Rabbit R1 que junto a él triunfaron en el CES 2025. No parece que Apple vaya a caer en el error de Humane, y nos inclinamos más por un dispositivo más similar a los Plaud, pero con funciones visuales adicionales.