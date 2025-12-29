Este reproductor es perfecto si buscas un iPod nano a día de hoy

FiiO es uno de los grandes referentes a la hora de comprar un reproductor de música portátil con el que disfrutar de la mejor experiencia sonora. Ya te hemos hablado de algunos de sus productos, y ahora acaban de sorprender con el FiiO Snowsky Disc, un equipo que hará las delicias de los que echan de menos al iPod nano de Apple.

Sí, es cierto que la llegada de los teléfonos móviles ha dejado a los reproductores de música en un segundo plano. Pero aún así sigue habiendo una base muy sólida. Y muchos de estos usuarios fueron los propietarios de un iPod nano.

Este reproductor de Apple se convirtió en un icono porque ofrecía lo justo para brindar la mejor experiencia: sencillez, portabilidad extrema y una relación muy directa con la música, sin notificaciones, sin distracciones y sin depender del móvil.

FiiO Snowsky Disc, el iPod nano que puedes comprar ahora

El objetivo del nuevo FiiO Snowsky Disc es justo cubrir esta necesidad. Para ello, estamos ante un reproductor portátil de música que apuesta por un diseño compacto y reconocible, con una pantalla táctil circular que recuerda de forma inevitable a las últimas generaciones del iPod nano, pero con la mejor calidad de sonido.

FiiO Snowsky Disc | FiiO

Para ello, FiiO ha dotado a este pequeño dispositivo de una arquitectura de doble DAC que promete un sonido limpio, detallado y natural, muy por encima de lo que ofrecen la mayoría de móviles actuales, por lo que la diferencia es más que notable. Y estos detalles se notan especialmente al utilizar auriculares con cable, ya que cuenta tanto con salida de 3,5 mm como con conexión balanceada de 4,4 mm, algo poco habitual en un reproductor de este tamaño y precio.

Por si no fuera suficiente, el FiiO Snowsky Disc presume de capacidad para funcionar como DAC USB, permitiendo mejorar el audio de un ordenador o incluso integrarse en un equipo de sonido doméstico. Vamos, que lo podrás conectar a cualquier equipo. Y, ya que hablamos de conectividad, el FiiO Snowsky Disc ofrece todo lo necesario, ya que es compatible con Bluetooth y el códec LDAC, perfecto para que puedas disfrutar de una reproducción de audio de alta resolución sin cables. Ten en cuenta que no será tan perfecta como con auriculares de cable, pero es un detalle que se agradece.

FiiO Snowsky Disc | FiiO

Por si no fuera suficiente, el FiiO Snowsky Disc también cuenta con soporte para AirPlay gracias a su conexión WiFi integrada. Respecto a su capacidad, la música se puede reproducir desde tarjetas microSD de hasta 2 TB.

No podíamos olvidarnos de la autonomía del FiiO Snowsky Disc, cuya batería alcanza unas 12 horas de reproducción continua, más que suficiente para el día a día. Y podrás gestionar toda tu música desde una interfaz sencilla, con carátulas y letras en pantalla, por lo que no te faltará detalle.

Disponibilidad y precio

Si quieres comprar el FiiO Snowsky Disc, ya está disponible en algunas tiendas a un precio más alto, pero llegará de forma oficial en enero de 2026 a un precio de 89 euros.