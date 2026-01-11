Con este gadget tus reuniones serán más productivas que nunca

Cuando el ritmo de trabajo es frenético, la mejor solución es buscar herramientas y gadgets que nos ayuden, para que no nos perdamos nada. Para aquellos usuarios que en su día a día acuden a múltiples reuniones, ya sean presenciales y online, perder detalles clave puede ser un enemigo de la productividad, incluso más que la falta de tiempo. Para que esto no suceda, existen soluciones inteligentes, que no solo nos ayudan a registrar el contenido de nuestras reuniones, sino que, además, son capaces de procesar y estructurar la información con la ayuda de la inteligencia artificial, A continuación, te contamos cómo Plaud Note Pin, te ayuda en el día a día con el trabajo.

No te pierdas nada

Este pequeño dispositivo es la evolución inteligente de las viejas grabadoras, con la cuales solo teníamos la opción de grabar o almacenar el audio. Con la llegada de la inteligencia artificial y su integración en este gadget, en tiempo real tenemos acceso a la transcripción y un resumen impulsados por IA una vez terminemos la reunión.

Aplicación móvl | Plaud

Una de las características de este dispositivo es su capacidad de movilizar los datos, pudiendo exportar todos los datos a otras aplicaciones, según lo requiera nuestro perfil profesional. De manera que, nada más concluida la reunión, obtenemos la transcripción completa en varios formatos, entre los que se encuentran PDF o TXT, para compartirlo con otros usuarios o abrirlo en otros dispositivos.

Al mismo tiempo tenemos acceso a la información procesada a través de resúmenes que podemos compartir con Notion, Evernote u Obsidian, entre otras, olvidándonos de copiar y pegar y hacerlo de forma manual o incluso convirtiendo los puntos de acuerdo de la reunión en tareas dentro de tu panel de control.

Otra de las opciones más aplaudidas por los usuarios es la posibilidad de realizar traducciones. Su capacidad para gestionar contextos bilingües, permiten no solo grabar las conversaciones en el idioma original, para realizar la transcripción solo tenemos que seleccionar el idioma de origen, de manera que la IA identifica las voces y las conversaciones con una alta precisión. Desde la app de Plaud, tenemos la opción de traducir el texto a diferentes idiomas hasta un total de 50, e incluso hacerlos un resumen de está en el idioma que hayamos seleccionado.

La mayor optimización del flujo de trabajo y qué mayor impacto tiene este dispositivo sobre la productividad, lo encontramos en la transcripción, la cual es la tarea más tediosa. Hacer uso de este dispositivo evita distracciones mientras tomamos notas, mejorando la comunicación, la empatía y el contacto visual entre los interlocutores. Convirtiéndolo en nuestro asistente personal que se encarga de registrar toda la información y extraer la más importante para que nada se quede en el aire. Consiguiendo así que seamos mucho más productivos y eficientes a la hora de procesar la información.