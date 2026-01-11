Este comedero graba pájaros en 360 grados y los reconoce con IA

Ya hemos visto algunas innovaciones sorprendentes en este CES 2026. Pero Birdfy no se queda atrás, ya que ha presentado dos nuevos comederos inteligentes que convierten cualquier jardín en un pequeño documental de naturaleza en tiempo real.

Hablamos del Birdfy Feeder Vista, capaz de grabar en 360 grados y reconocer aves con inteligencia artificial, y del Birdfy Hum Bloom, diseñado específicamente para capturar colibríes con un nivel de detalle casi profesional.

Para ello apuestan por un sistema de cámaras avanzadas, sensores inteligentes y modelos de IA entrenados específicamente para ave. Y el detalle de que te digan su especie, comportamiento o las horas en las que es más posible avistarlos, no tiene precio.

Birdfy Feeder Vista: el primer comedero inteligente 360º del mundo

El Birdfy Feeder Vista tiene el honor de ser el primer comedero inteligente del mundo capaz de grabar en 360 grados, gracias a un sistema de doble cámara que captura imágenes panorámicas de 14 megapíxeles y vídeo en 6K ultra HD.

Birdfy Feeder Vista | Birdfy

Para lograrlo, Birdfy ha rediseñado por completo el sistema de alimentación. En lugar del clásico depósito superior, utiliza un sistema de alimentación de abajo hacia arriba mediante una bomba de aire que lleva las semillas desde un contenedor sellado hasta la bandeja. Así, nada interfiere con la cámara y las aves quedan siempre en primer plano. Un diseño ingenioso y que promete unas capturas de escándalo.

Respecto al funcionamiento del Birdfy Feeder Vista, el sistema se activa mediante sensores de peso, no de movimiento, lo que evita falsas alertas y asegura que cada aterrizaje quede registrado. Además, la IA genera automáticamente clips a 120 fotogramas por segundo, por lo que vas poder verlo todo en cámara lenta.

La identificación de especies corre a cargo de Birdfy OrniSense, una inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje avanzados que compara patrones visuales y aplica contexto y razonamiento biológico para mejorar la precisión.

Birdfy Hum Bloom te permitirá grabar colibríes en cámara lenta

El segundo gran anuncio es el Birdfy Hum Bloom, un comedero pensado exclusivamente para colibríes. Y este comedero para colibries promete la excelencia, con una calidad extrema de imagen.

Comedero para colibríes | Birdfy

Para empezar, igual que el otro modelo, su particular diseño elimina cualquier bandeja visible y utiliza un depósito de néctar con forma de flor, lo que permite capturar imágenes perfectamente encuadradas, como si fueran sacadas de un documental.

El sistema es capaz de grabar vídeo en 4K y también en cámara lenta a 120 fps, por lo que vas a poder capturar el rapidísimo batir de alas de estas aves. Las fotos alcanzan los 8 megapíxeles, una cifra nada desdeñable.

Para este comedero en particular, Birdfy ha desarrollado un modelo entrenado exclusivamente en colibríes, capaz de identificar más de 150 especies distintas y enviar alertas en tiempo real cuando aparece una. Además, incluye sensores que monitorizan el nivel de néctar y avisan cuando es necesario rellenarlo, por lo que no le puedes pedir más. ¿O sí?

Y es que, este comedero para colibríes Birdy Hum Bloom incorpora también un sistema antifugas, un protector contra hormigas y un panel solar que permite un funcionamiento continuo con el mínimo mantenimiento.

Disponibilidad y precio

De momento, Birdfy no ha confirmado el precio final ni la fecha exacta de lanzamiento, aunque la compañía ha adelantado que dará más detalles a lo largo de 2026. Si el precio acompaña, el Birdfy Feeder Vista y el Hum Bloom van a ser un bombazo en cualquier hogar en el que se pueda utilizar.