Este bolso de lujo cambia de diseño a demanda gracias a una pantalla OLED

El término de wearable lo hemos asociado tradicionalmente a relojes o auriculares, pero no tanto a lo que realmente vestimos a diario y a sus accesorios. Y hoy precisamente nos fijamos en un bolso que cuenta con la tecnología necesaria para cambiar parte de su diseño a demanda. Y no hablamos de un bolso cualquiera, sino de lujo, fabricado a mano, y que ahora ha llegado a una de las plataformas de crowdfunding más importantes. Un auténtico wearable que vestimos y que también presume de un diseño dinámico e interactivo.

Así es el bolso Infinity diseñado por Richard Peuty

Este bolso ofrece un diseño sofisticado, y una gran pantalla que se puede personalizar, para por ejemplo, combinar su diseño con el de nuestro atuendo y otros accesorios. De esta manera, no tendrás que volver a elegir bolso, sino que los tendrás todos a tu alcance con un simple clic en una aplicación. Cuenta con la integración de una pantalla OLED flexible que convierte el frontal del bolso en un lienzo dinámico.

Sus creadores han conseguido integrar la pantalla OLED en el bolso con un acabado que se siente natural al tacto. A través de una aplicación móvil, podemos cambiar el diseño del bolso al instante, desde patrones geométricos hasta obras de arte digital. El panel OLED nos ofrece negros puros y un contraste infinito que hace que los diseños parezcan impresos directamente sobre el cuero.

El bolso está fabricado con piel de primera calidad procedente de territorio europeo y con herrajes de acero inoxidable. Nada de este bolso se ha diseñado al azar, de hecho ofrece carga inalámbrica y una autonomía de entre 6 y 8 horas con la pantalla encendida, por lo que aguanta toda una jornada de trabajo o un evento toda la noche. Si temes que se quede obsoleto pronto, se podrá actualizar su hardware en el taller, aunque imaginamos que no precisamente a un módico precio. Y es que este bolso Infinity no es precisamente barato, ya que su precio de partida es de unos 690 euros al cambio. Quienes apuesten por él lo recibirán en su domicilio el próximo mes de junio.

Desde luego es un bolso que hace honor como ningún otro a lo que entendemos por wearable, llevando el concepto hasta el extremo, como un objeto de auténtico lujo. No es la primera vez ni mucho menos que conocemos un objeto de moda con una característica similar. Aquí la clave está en la calidad del panel y en su integración con el bolso. Es verdad que se ha diseñado desde el principio con la pantalla en mente, por lo que todo armoniza alrededor de este componente esencial.

Pero parece que su creador se ha molestado en crear un recubrimiento de la pantalla que le brinde una textura similar a la del resto del bolso, que es de piel. Si ha conseguido que ambos se integren visualmente con naturalidad, tendrá el éxito asegurado. Otra cosa es el peso que el panel añada al conjunto.