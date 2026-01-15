¿He dormido bien? Así puedes pedirle a tu Amazon Echo Show cómo ha ido la noche

Las opciones para monitorizar nuestra salud son muchas, incluso mientras dormimos. Pero no todos los usuarios se sienten cómodos durmiendo con una pulsera o reloj en sus muñecas. Para estos usuarios existe una sencilla solución que te contamos a continuación.

El fin de los wearables incómodos para dormir

Hasta ahora para hacer un seguimiento de nuestro sueño era necesario usar una serie de dispositivos como relojes, anillos o bandas de en el pecho, algo que incomodaba a muchos usuarios y que además presentan otros inconvenientes como la carga a diario. Algo que a partir de ahora no será necesario gracias a una nueva función incluida en los nuevos Amazon Echo Studio. A través de la cual el altavoz inteligente es capaz de monitorizar el ritmo respiración mientras duermes.

Activando la detección | TecnoXplora

A diferencia de otros dispositivos, usa la física aplicada en vez de micrófonos o cámaras, se trata de una tecnología invisible que utiliza las ondas que recorren la habitación. En concreto, detecta las perturbaciones en la señal. Cuando respiramos, nuestro pecho sube y baja de forma rítmica, apenas unos milímetros, movimiento que produce una serie de olas o interferencias minúsculas en las señales inalámbricas que rebotan en la habitación.

Gracias a sus sensores de alta sensibilidad y sus micrófonos, el Echo Studio se convierte en una especie de sonar extremadamente preciso que es capaz de detectar estos cambios ínfimos en el patrón de ondas y traducirlos en forma de datos. De manera que podemos registrar datos como:

La frecuencia respiratoria, número de veces que respiramos por minuto.

número de veces que respiramos por minuto. Interrupción de la respiración, como la apnea del sueño.

como la apnea del sueño. O incluso, el movimiento corporal durante la noche.

Lo que nos permite olvidarnos de los avisos de baterías bajas y tener que cargar los dispositivos al mismo tiempo que eliminamos las molestias de llevarlos puestos. Simplemente, nos echamos a dormir y al despertarnos podemos preguntarle a "Alexa, ¿como he dormido?”. Lo cual genera un informe completo de la calidad de nuestro descanso basado en las alteraciones que nuestra respiración ha producido en el entorno de la habitación, el cual podemos consultarlo a través del móvil. Activarlo es muy sencillo y solo debemos abrir la app de Alexa en el móvil y seguir los pasos:

En los ajustes del dispositivo, Activa la “detección de movimiento por ultrasonidos”

Crea una rutina en la que en “ cuando ”, debemos seleccionar “hogar digital ” Selecciona tu Echo studio, pulsa sobre Presencia.

”, debemos seleccionar ” Selecciona tu pulsa sobre Presencia. Para determinar si hay movimiento o no en la sala.

Es importante no silenciar el micrófono durante la noche, así como situar el dispositivo cerca de la cama sin obstáculos.

Una nueva funcionalidad que respeta la privacidad del usuario en todo momento, y que no procesa imágenes sino movimiento. Los datos son procesados de forma local o en nubes encriptadas, por lo que no se comparten los datos. Incluso podemos borrar los datos administrando los datos del hogar digital desde la app de Alexa.

Una tecnología que abre la puerta a la “computación Ambiental” a través de la cual tu casa sabrá si estás enfermo solo con analizar tu respiración o si sufres de patologías como apnea del sueño, antes de que nos demos cuenta. Pudiendo incluso adaptar la temperatura de una habitación o sugerirnos que debemos acudir al médico. Un claro ejemplo que demuestra que la mejor tecnología es la que desaparece, pero sigue presente. Sin que nos estorbe ni nos pese en la muñeca.