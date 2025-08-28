El DJI Mic 3 ya es oficial: un micrófono inalámbrico de peso pluma

DJI ha presentado la tercera generación de su micrófono. Más allá de los drones, DJI es una de los principales fabricantes de dispositivos para creación audiovisual, y los micrófonos son un elemento clave para poder dotar a vídeos y podcast de un audio profesional, con muchísimas opciones de edición. Este nuevo modelo es perfecto para grabaciones grupales y además estrena más opciones de almacenamiento.

Precio y disponibilidad

El nuevo DJI Mic 3 se ha estrenado en España con un precio de 309 euros junto al estuche de carga. Si solo adquirimos el micrófono, su precio es de 199 euros. Llega con varios accesorios, como son el adaptador de cámara de la serie DJI Mic, parabrisas multicolor DJI Mic 3 y adaptador de teléfono móvil DJI Mic 3.

Ficha técnica del DJI Mic 3

Se trata de un dispositivo que destaca por su peso ultra reducido, que es de tan solo 16 gramos para cada uno de los transmisores. Un micrófono que se integra por completo en el ecosistema de sonido de la marca, DJI OsmoAudio. Este Mic 3 nos permite conectar hasta cuatro transmisores y ocho receptores a la vez de manera simultánea. De esta manera podemos hacer entrevistas grupales manteniendo la máxima calidad de grabación en todo momento.

Llega con control de ganancia adaptativo que funciona en dos modalidades, como es el automático, que reduce los picos de volumen, y el dinámico, que se adapta al entorno para ajustar el nivel de volumen. El tono de voz se puede ajustar en tres modos diferentes, como es Regular, Rico o Brillante. También se puede activar la cancelación de ruido en dos niveles, lo que redunda en grabaciones de voces nítidas y claras.

Una de las novedades más destacadas es la grabación interna flotante de 32 bits de doble archivo, con 32 GB de almacenamiento. De esta manera vamos a poder guardar dos archivos de la misma grabación, tanto la original, como la editada con los ajustes que hemos aplicado. El estuche de carga, como si de unos auriculares se tratara, puede recargar su batería mientras no los estamos usando.

En él se puede transportar dos transmisores y un receptor, y además podemos guardar clips magnéticos y cables. Con la batería del estuche totalmente cargada podemos disfrutar de este dispositivo hasta 28 horas encendido, completando hasta 2,4 cargas con esta batería al 100%. Un DJI Mic 3 que podremos emparejar con otros dispositivos de la marca, como por ejemplo el DJI como Osmo Action 5 Pro y el Osmo Pocket 3.

Este cuenta con un alcance que llega hasta los 400 metros, y puede resistir a fuertes interferencias entre bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Por tanto, estamos ante una generación especialmente completa de este popular dispositivo de DJI.