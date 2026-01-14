Convierte tu nuevo Echo Dot Max en un vigilante doméstico con estos ajustes

Proteger nuestro hogar de los intrusos es algo que nos preocupa cada vez más. Es por ello que cada vez más usuarios optan por la instalación en sus hogares de sistemas de seguridad. Como parte de estos, también puedes usar tu Echo Dot Max, te contamos cómo.

Con la ayuda de tu Echo Dot sabrás lo que sucede siempre en tu casa

Instalar sensores de apertura de puertas o cámaras es de lo más habitual, pero si buscas un sistema de detección mucho más discreto y silencioso, los altavoces inteligentes de Amazon, pueden ser la solución. La última generación de estos incluyen una serie de sensores que nos permiten detectar la presencia de personas o animales en la estancia en la que se encuentran ubicados. A través de la detección de movimiento por ultrasonido, la cual funciona emitiendo ondas de sonido inaudibles, las cuales rebotan en los objetos y reconocen el espacio.

Eso unido a la funcionalidad a la posibilidad de reconocer algunos sonidos, convierten al altavoz, en un sistema de seguridad proactivo, Ya que a través de esta es capaz de detectar el sonido de diferentes alarmas, como las de humo o el sonido de la rotura de cristales, tan característico en los allanamientos. Para convertir nuestro altavoz inteligente en un detector de movimiento por ultrasonido, solo tenemos que crear una rutina, para que, una vez detectado cualquier movimiento, nos envíe una notificación al móvil. Para ello, previamente, debemos activar esta función en los ajustes del dispositivo a través de la app de Alexa.

Desde la app, pulsa en el menú de la parte inferior de la pantalla en la pestaña “ dispositivos ”

” Selecciona “Echo y Alexa” en el listado de dispositivos disponibles, selecciona el que quieras usar.

en el listado de dispositivos disponibles, selecciona el que quieras usar. A continuación, pulsa sobre la rueda dentada para acceder a la “configuración”

Desliza el menú hasta encontrar la opción “detección de movimiento”

Si no está activa, actívala. Ahora ya podemos programar la rutina,

Del mismo modo, en la parte inferior de la pantalla, selecciona el icono de las rayas

Donde encontramos la opción rutinas.

Pulsa el icono “+” para iniciar una nueva rutina.

para iniciar una nueva rutina. Asígnale un nombre.

En cuando, añade un evento del “hogar digital”, de la lista selecciona el dispositivo.

de la lista selecciona el dispositivo. A continuación, selecciona “presencia” y la opción “si se han detectado personas”

Añade una opción, en este caso elegiremos “enviar notificación push”

De manera que cuando se detecte un intruso recibiremos una notificación a través de la app de Alexa. Con el mensaje personalizado que hayamos configurado previamente.

Además de esta rutina, podemos configurar otras que nos ayuden no solo una vez que han entrado en nuestra casa, sino para prevenir que entren. Algo que podemos hacer fácilmente, estableciendo rutinas a través de las cuales se enciendan o apaguen las luces e incluso el televisor, simulando la presencia de personas en el interior de la casa. Algo muy útil para persuadir a los amantes de lo ajeno.