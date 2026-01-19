Conduce seguro: este gadget con aspecto de Airtag es un alcoholímetro táctil

Lamentablemente, al cabo del año el consumo de alcohol al volante se cobra muchas vidas, algo que aunque ha ido disminuyendo con el paso de los años, sigue siendo un drama enorme. Durante años se ha barajado la posibilidad de que los alcoholímetros se integren en los vehículos, para evitar arrancarlo si hay una tasa superior a la legal. Ya hay algunos países donde son obligatorios, mientras no sea así, y si somos responsables, lo mejor es contar con un alcoholímetro como en el que nos fijamos hoy, y que ha llegado a Kickstarter.

Así es el nuevo EthyloKey

El objetivo de este dispositivo es evidente, medir tu nivel de alcohol en sangre con solo tocarlo. No hay que soplar nada, como en los que utilizan las fuerzas de seguridad, y es un gadget que integra la última tecnología. Es un dispositivo con un aspecto clásico, pero con un funcionamiento de última generación que puede literalmente saltarnos la vida. El funcionamiento de este dispositivo es sencillo, pero extremadamente eficiente en su cometido.

Y es que proyecta luz infrarroja en tu dedo y analiza cómo rebota para detectar las moléculas de etanol en tus capilares. Una tecnología que condensa un laboratorio en un dispositivo de tamaño llavero. En menos de un segundo nos brinda un veredicto mediante un código de colores LED, perfecto para saber si estás en verde para conducir o en rojo para pedir un taxi.

Este nuevo dispositivo no funciona solo, sino que también se puede conectar a nuestro smartphone. Se conecta a una app en el móvil que no solo te da el dato exacto, sino que predice cuándo volverás a estar sobrio, algo especialmente importante si esperamos coger el coche. Además, cuenta con carga inalámbrica Qi, lo cual nos permite cargarlo sin cables.

Por tanto se trata de un dispositivo que utiliza su tecnología para facilitarnos una prueba que en otras circunstancias es algo bastante engorroso, y que ahora se resuelve en tan solo un segundo con un dispositivo que puedes llevar en tu llavero cómodamente, junto a las llaves del coche. Un dispositivo que si bien no es barato, no tiene precio si tenemos en cuenta que puede salvarnos literalmente la vida y evitamos conducir bajo los efectos del alcohol.

Este precio es de unos 150 euros al cambio, y los primeros afortunados en contar con él lo recibirán en sus casas a partir del próximo mes de octubre de 2026. Sin duda un dispositivo que simplifica al máximo una prueba que puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte, y no solo hablamos de nosotros, del propio conductor y sus acompañantes. Sino que también afecta a otros conductores que pueden cruzarse con nosotros en la carretera, y que obviamente siempre debemos hacerlo en perfectas condiciones para evitar tragedias.