Cómo sacarle el máximo partido a Google TV desde tu PC con Windows

A través de plataformas como Google TV tenemos la posibilidad de acceder a una gran variedad de contenidos desde la pantalla de nuestro televisor. Un sistema que al ser abierto nos ofrece la posibilidad de personalizar muchos de los aspectos de uso de esta. Aunque su propia interfaz y su mando a distancia pueden ser un obstáculo para esto. A continuación, te contamos cómo puedes mejorar la experiencia de usuario, con la ayuda de esta una app.

Así es Android TV Tools v4

A diferencia de lo que podamos pensar, las televisiones son algo más que una pantalla en la que ver nuestras series y películas preferidas. Son algo más parecido a un ordenador con un sistema operativo complejo, aunque su interfaz y las limitaciones que nos ofrece su mando a distancia nos puedan transmitir lo contrario. Barreras que encontramos a la hora de instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial, organizar aplicaciones o escribir usuarios y contraseñas letra a letras desplazándose lentamente por el teclado.

Algo que puede cambiar por completo con la ayuda de herramientas como Android TV Tools v4 y un PC con Windows. Esta aplicación gratuita convierte nuestro ordenador en el centro de control de Google TV ya sea en un televisor, un Chromecast o cualquier dispositivo que disponga de este sistema.

Es imprescindible conectar ambos dispositivos, algo que podemos hacer a través de la conexión Wifi de ambos dispositivos. Aunque, para que desde nuestro ordenador podamos tomar el control. Para que esto sea posible necesitamos acceder a las opciones para los desarrolladores de nuestros dispositivos. Algo que solo está recomendado para usuarios avanzados, ya que debemos tener en cuenta que, si cambiamos algunos de los parámetros de la configuración, esto puede afectar al rendimiento y la estabilidad del dispositivo.

Desde aquí tenemos la opción de activar la depuración del USB, lo que nos permite tanto la conexión como la interacción de ambos dispositivos.

Tras instalar la herramienta en el PC, usaremos la IP del televisor para conectar ambos dispositivos. Una vez hecho esto, tendremos acceso a las funciones que Google mantiene ocultas y que nos permiten tomar control sobre tres aspectos fundamentales.

Para mejorar el rendimiento de los dispositivos, podemos eliminar aplicaciones que por defecto vienen instaladas, pero no solemos usar normalmente. Estas son conocidas como bloatware, estas no se pueden eliminar, estas consumen espacio y recursos del sistema, de manera que, desde el ordenador tenemos acceso al listado completo de las apps instaladas, y desde aquí tenemos la opción inhabilitar o desinstalar las que creamos convenientes, liberando espacio y proporcionando una interfaz más fluida.

Además de desinstalar, tenemos la opción de instalar cualquier aplicación compatible simplemente arrastrando y soltando el archivo APK desde Windows. Antes de esto, debemos asegurarnos que se trata de un archivo seguro.

Aunque quizás lo más sorprendente es la integración con Strcpy una herramienta de código abierto que permite controlar dispositivos Android desde un ordenador. Al mismo tiempo que nos permite tener la pantalla del televisor en una ventana en Windows, con lo que tenemos la opción de usar el teclado y el ratón de este para realizar ajustes complejos o gestionar las cuentas de una forma más rápida y cómoda.