Como por arte de magia: así te propone recetas un Amazon Echo Show 11 mostrándole los ingredientes
Puedes pedirle a Alexa que te recomiende recetas con esos alimentos que te quedan en la nevera.
Las pantallas inteligentes de Amazon, son cada vez más inteligentes, gracias a la implementación de la inteligencia artificial. Con la llegada de la nueva generación, el Echo show 11, la forma en la que interactuamos con las pantallas cambia totalmente. A continuación, te contamos lo que puedes hacer con una de sus nuevas funcionalidades.
Usa la IA y cocina con lo que tengas a mano
Vivimos un momento en el que no tenemos tiempo ni para dudar a la hora de preparar la cena. Abrir la despensa o la nevera y no saber que preparar, es uno de los problemas a los que habitualmente nos enfrentamos. Algo que tiene fácil solución con la ayuda del nuevo Echo Show 11, además de contar con una pantalla de casi 12 pulgadas y un sonido mejorado, esta destaca principalmente en su procesador neuronal AZ3 y su cámara mejorada de 13 mg. Gracias a estos tenemos acceso a la búsqueda visual con IA, con la que Alexa se convierte en el perfecto asistente, capaz de ver y proponernos recetas.
A partir de ahora, la cámara de estos dispositivos cobra mayor importancia, ya que podemos usarlas para algo más que para las videollamadas o vigilar nuestro hogar. Ahora es capaz de entender el contexto visual en tiempo real. Pudiendo reconocer objetos o alimentos. Usar esta nueva funcionalidad para que Alexa nos sugiere una receta con determinado ingrediente es de lo más sencillo, tan solo debes hacer los siguientes:
- Verifica que la cámara esté preparada y que haya suficiente luz.
- Coloca el objeto o ingrediente delante de la cámara, a unos 20 o 30 cm de esta y asegurándonos que Alexa nos ve la cara. De esta forma se activará el Visual ID.
- Una vez activado, solo tenemos que preguntar, “Alexa, ¿Qué puedo cocinar con esto?
Si hemos seguido los pasos correctamente, veremos como Alexa identifica el alimento, y nos mostrará algunas ideas en forma de carrusel con todo lo que podemos hacer. Al mismo tiempo que puedes darle otras indicaciones como tus propios gustos, intolerancia o alergias para que nos sugiera recetas que se adapten a nosotros.
Una nueva forma de hacer cocina de aprovechamiento, a la vez que entramos en el concepto de cocina creativa. Lo que nos proporciona una serie de opciones como resultado de cruzar el ingrediente visualizado con recetas populares y bien valoradas en servicios como Cookpad o Directo al Paladar. Algo que podemos hacer incluso si le mostramos varios ingredientes a la vez.
También podemos activar el modo cocina, para que las indicaciones aparezcan a un tamaño mayor, pidiéndole a Alexa que pase al siguiente paso, sin tocar la pantalla para no ensuciarla con un sencillo comando de voz o incluso que establezca temporizadores para que nos avise de cuando realizar el siguiente paso o haya terminado la cocción. Además de preparar recetas sabrosas, Alexa nos ayuda a ahorrar, reduciendo el desperdicio de alimentos y ayudarnos a acabar con la falta de inspiración y todo con la ayuda de la nueva tecnología implementada por Amazon en sus dispositivos.
