Como por arte de magia: así te propone recetas un Amazon Echo Show 11 mostrándole los ingredientes

Las pantallas inteligentes de Amazon, son cada vez más inteligentes, gracias a la implementación de la inteligencia artificial. Con la llegada de la nueva generación, el Echo show 11, la forma en la que interactuamos con las pantallas cambia totalmente. A continuación, te contamos lo que puedes hacer con una de sus nuevas funcionalidades.

Usa la IA y cocina con lo que tengas a mano

Vivimos un momento en el que no tenemos tiempo ni para dudar a la hora de preparar la cena. Abrir la despensa o la nevera y no saber que preparar, es uno de los problemas a los que habitualmente nos enfrentamos. Algo que tiene fácil solución con la ayuda del nuevo Echo Show 11, además de contar con una pantalla de casi 12 pulgadas y un sonido mejorado, esta destaca principalmente en su procesador neuronal AZ3 y su cámara mejorada de 13 mg. Gracias a estos tenemos acceso a la búsqueda visual con IA, con la que Alexa se convierte en el perfecto asistente, capaz de ver y proponernos recetas.

Recetas sugeridas por Alexa | TecnoXplora

A partir de ahora, la cámara de estos dispositivos cobra mayor importancia, ya que podemos usarlas para algo más que para las videollamadas o vigilar nuestro hogar. Ahora es capaz de entender el contexto visual en tiempo real. Pudiendo reconocer objetos o alimentos. Usar esta nueva funcionalidad para que Alexa nos sugiere una receta con determinado ingrediente es de lo más sencillo, tan solo debes hacer los siguientes:

Verifica que la cámara esté preparada y que haya suficiente luz.

y que haya suficiente luz. Coloca el objeto o ingrediente delante de la cámara, a unos 20 o 30 cm de esta y asegurándonos que Alexa nos ve la cara. De esta forma se activará el Visual ID.

de esta y asegurándonos que Alexa nos ve la cara. De esta forma se Una vez activado, solo tenemos que preguntar, “Alexa, ¿Qué puedo cocinar con esto?

Si hemos seguido los pasos correctamente, veremos como Alexa identifica el alimento, y nos mostrará algunas ideas en forma de carrusel con todo lo que podemos hacer. Al mismo tiempo que puedes darle otras indicaciones como tus propios gustos, intolerancia o alergias para que nos sugiera recetas que se adapten a nosotros.

Una nueva forma de hacer cocina de aprovechamiento, a la vez que entramos en el concepto de cocina creativa. Lo que nos proporciona una serie de opciones como resultado de cruzar el ingrediente visualizado con recetas populares y bien valoradas en servicios como Cookpad o Directo al Paladar. Algo que podemos hacer incluso si le mostramos varios ingredientes a la vez.

También podemos activar el modo cocina, para que las indicaciones aparezcan a un tamaño mayor, pidiéndole a Alexa que pase al siguiente paso, sin tocar la pantalla para no ensuciarla con un sencillo comando de voz o incluso que establezca temporizadores para que nos avise de cuando realizar el siguiente paso o haya terminado la cocción. Además de preparar recetas sabrosas, Alexa nos ayuda a ahorrar, reduciendo el desperdicio de alimentos y ayudarnos a acabar con la falta de inspiración y todo con la ayuda de la nueva tecnología implementada por Amazon en sus dispositivos.