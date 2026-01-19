Claves para que la autonomía de tu timbre inteligente no caiga en picado en invierno

Tener un timbre inteligente nos permite ver quién está en la puerta de nuestra casa, sin movernos del sofá e incluso sin estar ella. Aunque puede que no siempre funcione correctamente, y uno de los factores para que esto ocurra es la duración de la batería, sobre todo en invierno cuando caen las temperaturas. A continuación, te contamos algunas alternativas para que no te quedes sin batería.

Combate al frío y no te quedes sin batería en tu timbre inteligente

Uno de los problemas con los que nos encontramos a la hora de usar dispositivos con baterías de iones de litio, es la temperatura. Cuando esta desciende demasiado, la reacción química dentro de las baterías se ralentiza, lo que provoca que se agote más rápido, incluso puede que el dispositivo se apague para protegerse. Sobre todo, lo sufren los dispositivos que instalamos en el exterior como cámaras de vigilancia o timbres. Los cuales se encuentran a la intemperie, y están expuestos a la climatología, ya sea en invierno, con las bajas temperaturas o al abrasador calor en verano.

Ring Battery Video Doorbell Pro | Ring

Esto sucede sobre todo en lugares donde la temperatura baja de forma drástica, alcanzando bajas temperaturas. Algo que no hace necesario que cambiemos el dispositivo, solo equiparlo para estar preparados llegado el momento. Estas son algunas de las cosas que puedes comprar para mantener tu timbre activo durante el invierno.

Un timbre de Eufy | Eufy

Una de las mejores soluciones y más rápidas es tener una batería de repuesto cargada, y preparada para sustituirla en cualquier momento. Esto sobre todo es recomendable para los modelos de timbre que funcionan únicamente con baterías o para los usuarios que no pueden hacer uso de la instalación. Con el frío, el tiempo de carga de las baterías aumenta, ya que primero tiene que alcanzar la temperatura óptima antes de iniciar la carga.

Otra opción, si es compatible con nuestros dispositivos, es el uso de paneles solares, los cuales aprovechan los rayos del sol para generar energía y transmitirla a nuestras baterías. Aunque es cierto que estas dejan de cargar a temperaturas por debajo de los cero grados, son la solución perfecta para recuperar energía y minimizar la frecuencia de carga.

Si no tenemos preinstalación eléctrica y no nos queremos complicar, podemos conectarnos a través de un adaptador de corriente enchufable para interiores. Esto permite enchufar el timbre a un enchufe de nuestra casa. De manera que el flujo de electricidad genera un calor residual que evita que la batería se descargue al mismo tiempo que le proporciona electricidad de forma continuada.

Por último, nos queda una última opción que consiste en protegerlo del frío usando para ello fundas de silicona compatibles o instalándolo una carcasa que lo proteja del frío directo. Con lo que podremos preservar algo más la batería. Por lo que vivir en un lugar frío no debe suponer renunciar a la tecnología, solo tenemos que encontrar la mejor forma de protegerlos del frío, o encontrar alternativas reales para mantenerlos siempre activos y no perdernos ni una sola llamada.