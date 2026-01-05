CES 2026: las novedades que ya nos han brindado la mayor feria de tecnología en Las Vegas

En estos primeros días del año ya es todo un clásico asistir a todas las novedades que nos brinda el CES, que se celebra en Las Vegas, y que es la mayor feria de tecnología que se celebra en todo el planeta. En ella se dan cita los principales fabricantes del mundo con algunas de sus propuestas más originales e innovadoras. Y es que nos encontramos en el meridiano de la feria, y vamos a repasar algunas de las novedades más importantes que nos ha brindado en estos días por parte de grandes fabricantes, o y otros más pequeños.

Revolución de las Smart TV

Una de las grandes novedades vienen de los principales fabricantes de Smart TV del planeta, como son Samsung y LG, que han presentado sus nuevas gamas de Smart TV Micro RGB LED. A diferencia de los modelos anteriores, estos paneles utilizan clústeres de LED autoluminiscentes que permiten brillos de hasta 5,000 nits sin riesgo de quemado, ofreciendo colores negros perfectos y una eficiencia energética superior.

Por otro lado, la tecnología de visualización ha dado un salto hacia la profundidad. Porque Samsung ha mostrado el monitor Samsung 6K 3D, que gracias a un sistema de cámaras que rastrean el movimiento ocular en tiempo real, permite ver contenido tridimensional sin necesidad de gafas, algo que promete revolucionar tanto el mercado del gaming como el del diseño industrial, en donde esta tecnología puede tener una excelente utilidad.

Robots más inteligentes y serviles

El Jackery Solar Mars Bot es uno de los dispositivos más interesantes en este CES 2026. Porque se trata de una estación de energía con ruedas que utiliza sensores para buscar las zonas de mayor incidencia solar en un jardín o terraza, optimizando su carga de forma autónoma. Otro interesante robot lo ha presentado LG, se trata de CLOiD.

El LG Cloid doblando la ropa | LG

Es algo así como un asistente o conserje de nuestro hogar. Este robot es capaz de limpiar, subir escalones y gestionar todos los dispositivos de la casa mediante comandos de voz extremadamente naturales, como los de los modelos Live de Gemini o ChatGPT. Un auténtico mayordomo que esperamos pueda democratizarse pronto y estar al alcance de todo tipo de hogares.

La realidad aumentada sigue creciendo

Lenovo ha presentado las Lenovo AI Glasses Concept, que son básicamente un teleprompter que nos permitirá leer textos sin que nadie note que lo estamos haciendo. Porque. Proyectan texto directamente en nuestro campo de visión mientras hablamos. Es ideal para dar conferencias o grabar vídeos sin que se note que estamos leyendo, ya que el texto flota ante nosotros.

Solo pesan 45 gramos, y su diseño es idéntico al de cualquier otras gafas normales y corrientes. Y con la función de IA Catch Me Up, si te unes tarde a una reunión o te pierdes en una conversación, la IA nos muestra un breve resumen de lo que ha pasado hasta ese momento. Además Samsung ha presentado su filosofía Your Companion to AI Living. Esta se basa en una colaboración con Google Gemini para mejorar AI Vision, permitiendo que electrodomésticos como la vinoteca o el frigorífico Bespoke reconozcan alimentos y sugiere recetas de forma autónoma.