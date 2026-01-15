Así puedes escuchar y responder mensajes de WhatsApp desde tus gafas de Meta

La tecnología avanza a pasos agigantados sobre todo desde la llegada de la inteligencia artificial a nuestro día a día. Algo que está revolucionando la forma en la que usamos nuestros dispositivos. En lo que a wearables se refiere, hemos pasado de tenerlo todo en dispositivos como el reloj a ahora a las gafas, pasando ahora de ser solo una cámara curiosa a una extensión de nuestro teléfono, como es el caso de las desarrolladas por meta. A continuación, te contamos cómo puedes gestionar tus mensajes de WhatsApp con la ayuda de estas.

Escucha y responde tus mensajes con las gafas de Meta

Pasear por la calle y sentirnos como un verdadero espía es posible. Ya no es cosa de ciencia ficción, que nuestras gafas nos narran lo que ven a nuestro alrededor o mantengamos una conversación con alguien sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo, simplemente llevándolas puestas. Pero además de esto, también tenemos la opción de escuchar el contenido de nuestros mensajes de WhatsApp. Sin embargo, antes debemos llevar a cabo una serie de acciones para configurarlo.

Configurando las gafas de Meta para leer mensajes de WhatsApp | TecnoXplora

Lo primero es conectar nuestras gafas a través de Bluetooth con la app de Meta View , una vez emparejadas seguimos los siguientes pasos.

con la , una vez emparejadas seguimos los siguientes pasos. Para ello entra en el apartado “ comunicación ”, en este encontramos la selección de servicios de mensajería compatibles con Meta.

”, en este encontramos la selección de servicios de mensajería compatibles con Meta. Pulsa sobre el botón “ conectar ” junto a WhatsApp.

” junto a WhatsApp. Esto nos lleva al asistente de “vinculación con WhatsApp”

Tras informarnos de las condiciones de uso en las que nos informa acerca de la privacidad, recordándonos que los mensajes y llamadas están cifrados extremos a extremo. Esto significa que nadie aparte de ti y tu interlocutor, tendrán acceso al contenido de los mismos. Pulsa “ siguiente ” para continuar el proceso

” para continuar el proceso Una vez hemos vinculado las cuentas, ahora WhatsApp aparece como conectado, entra en el menú de “ personalización ”, donde debemos configurar las siguientes opciones.

”, donde debemos configurar las siguientes opciones. Aviso de mensajes, cada vez que alguien te escriba recibirás un aviso con el nombre del contacto, para que puedas filtrar si quieres o no escucharlo.

Otra opción es la lectura automática de los mensajes, lo que implica que podrás escuchar el mensaje tras el aviso de llegada. Aunque siempre puedes usar el comando “hey Meta, léelo”.

Desde este apartado también puedes asignar etiqueta de IA, para mostrar una etiqueta especial, si decides subir estado a WhatsApp, con capturas hechas directamente con la de las gafas.

Pero no solo podemos escuchar, también podemos responder a los mensajes, sin necesidad de sacar el móvil, podemos hacerlo a través de otro comando como “hey Meta, responde a (contacto), seguido del mensaje”. De manera que el asistente transcribe tu mensaje a texto y lo envía automáticamente a través de la app de mensajería.

Lo que permite al usuario estar siempre conectado ya sea dando un paseo, realizando ejercicio o conduciendo, todo sin necesidad de hacer lo que estamos haciendo, para atender el móvil. Y lo que es más importante sin apartar la vista y las manos, lo que permite hacerlo de forma segura.