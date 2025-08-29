Apple estrenará un nuevo accesorio magnético para sus iPhone 17

El próximo 9 de septiembre Apple celebrará su Keynote más importante del año, en la que presentará a los nuevos iPhone 17. Esta gama de dispositivos llegará con muchas novedades, sobre todo a nivel de diseño, gama de colores, y ahora conocemos que también con accesorios especiales, ya que parece van a aprovechar también las propiedades magnéticas de los dispositivos de Apple. Un accesorio que tampoco es una revolución, pero que es noticia sencillamente por la novedad que supone en la gama de los de Cupertino.

Una correa para llevar tu iPhone cruzado

Este accesorio es bastante habitual en las tiendas de accesorios de smartphones, y los llevamos viendo también para los iPhone desde hace muchos años. Pero en este caso se ha filtrado la existencia del accesorio oficial en forma de este tipo de correa, concretamente en inglés se denomina Crossbody Strap, y en este caso la novedad es que ha sido diseñada por Apple, que también la comercializará como accesorio oficial para sus nuevos teléfonos.

Básicamente, es una correa cruzada, que permite llevar el teléfono como si se tratara de un bolso, algo que hace más cómodo su transporte, sobre todo cuando queremos ir con las manos libres. Esta correa que ha aparecido en imágenes, una vez más filtradas por Majin Bu, nos muestra que cuenta con un núcleo de metal flexible, que la hace completamente magnética a lo largo de toda ella, para que sea mucho más sencillo el ajuste.

En los extremos de la correa encontramos unos anillos polarizados, que son los que se encargan de fijar la correa para que no se mueva y que el iPhone se encuentre seguro. De esta manera, cuando queremos extraer el teléfono de la correa para utilizarlo, no hay que estar desabrochando botones, o mosquetones, sino que solo hay que hacer algo de fuerza para tirar y desunir los polos de esta correa, y después solo hay que hacer lo contrario para colocarla de nuevo.

Hay fotos de las muestras reales de esta correa, que demuestran que están fabricadas en nailon, especialmente ligero y transpirable, para que ni nos enteremos de que llevamos encima la correa. Aunque el filtrador apunta a que los de Cupertino podrían lanzar también una versión de silicona más flexible y suave al tacto. Y lo más llamativo, la gama de colores en que se ha filtrado.

Teniendo en cuenta que es un accesorio oficial de Apple, da la impresión que al ver los colores de estas correas, estamos viendo la gama de colores de los iPhone 17. La fuente de la filtración asegura que estas correas ya están en producción, y que, por tanto, estarán listas para su lanzamiento junto a los nuevos teléfonos de la firma que lidera Tim Cook.

Unas correas que deberían servir para los cuatro nuevos modelos que se presentarán el 9 de septiembre. Estos serán los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Sin duda, el modelo Air será la gran novedad del evento, ya que se convertirá en el smartphone más delgado de la historia de la marca.