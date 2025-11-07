Ver la tele con tu perro tiene más impacto del que crees

¿Te has preguntado alguna vez si tu perro disfruta viendo la tele como tú? Pues no es una idea tan loca como parece. Un estudio reciente ha investigado este tema y ha descubierto que los perros no solo miran la pantalla, sino que reaccionan de forma distinta según su carácter y su sensibilidad a los sonidos.

Según esta investigación, publicada en Scientific Reports, cada perro vive la experiencia de manera diferente. Los más curiosos y activos suelen fijarse en los objetos que se mueven por la pantalla, mientras que los más nerviosos tienden a reaccionar a sonidos concretos, como timbres o ladridos. Lane Montgomery, la autora principal, explica que su nivel de energía y excitación influye en si les atrae más el movimiento o el sonido.

Eso sí, los expertos avisan: dejar la tele encendida todo el día para que el perro "no se aburra" no siempre es buena idea. Si se expone a estímulos que no entiende o a otros animales sin poder interactuar, puede acabar más ansioso o incluso desarrollar problemas de conducta.

La recomendación es simple: si quieres usar la tele para entretener a tu perro, elige bien el contenido, cuida que el volumen no sea demasiado alto y adapta lo que ve a su personalidad. Así podrá disfrutar sin estresarse y tú te quedarás más tranquilo.