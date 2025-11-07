¿LO HACE EN CASA?
Ver la tele con tu perro tiene más impacto del que crees
Muchos ponen la tele a sus perros pensando que así se entretienen, pero ¿realmente la disfrutan? La ciencia tiene algo que decir sobre cómo viven ellos la experiencia de sentarse frente a la pantalla.
¿Te has preguntado alguna vez si tu perro disfruta viendo la tele como tú? Pues no es una idea tan loca como parece. Un estudio reciente ha investigado este tema y ha descubierto que los perros no solo miran la pantalla, sino que reaccionan de forma distinta según su carácter y su sensibilidad a los sonidos.
Según esta investigación, publicada en Scientific Reports, cada perro vive la experiencia de manera diferente. Los más curiosos y activos suelen fijarse en los objetos que se mueven por la pantalla, mientras que los más nerviosos tienden a reaccionar a sonidos concretos, como timbres o ladridos. Lane Montgomery, la autora principal, explica que su nivel de energía y excitación influye en si les atrae más el movimiento o el sonido.
Eso sí, los expertos avisan: dejar la tele encendida todo el día para que el perro "no se aburra" no siempre es buena idea. Si se expone a estímulos que no entiende o a otros animales sin poder interactuar, puede acabar más ansioso o incluso desarrollar problemas de conducta.
La recomendación es simple: si quieres usar la tele para entretener a tu perro, elige bien el contenido, cuida que el volumen no sea demasiado alto y adapta lo que ve a su personalidad. Así podrá disfrutar sin estresarse y tú te quedarás más tranquilo.
