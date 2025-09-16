Un único dato a los 7 años podría predecir cuánto tiempo vivirás

Un grupo de investigadores ha descubierto que una medición clave de la salud tomada a los 7 años podría tener un impacto significativo en el riesgo de morir de enfermedad cardiovascular (ECV) décadas después: la presión arterial. Te contamos los detalles.

Un nuevo estudio ha revelado que los niños con presión arterial elevada (en el percentil 90 a 94 ) o hipertensión (en el percentil 95 o superior) tenían entre un 40 y un 50% más de probabilidades de morir prematuramente a causa de una ECV.

"Nos sorprendió descubrir que la presión arterial alta en la infancia estaba relacionada con graves problemas de salud muchos años después", afirma la epidemióloga Alexa Freedman, de la Universidad Northwestern.

Para llevar a cabo la investigación, los expertos analizaron datos médicos recopilados de 37.081 niños nacidos en Estados Unidos entre 1959 y 1965, incluyendo una medición de la presión arterial a los 7 años. Décadas después, cuando tenían poco más de cincuenta años, se realizó una encuesta de seguimiento.

De las decenas de miles de individuos de la muestra, casi 500 murieron de enfermedades cardiovasculares, incluidos algunos sin presión arterial alta, por lo que no estamos hablando de grandes cifras en general.

Pero el estudio tiene limitaciones. Y es que la presión arterial sólo se midió una vez a los 7 años en lugar de monitorearse durante toda la vida de los participantes, lo que limita aún más la confiabilidad de cualquier conclusión.

Sin embargo, el aumento del riesgo de mortalidad es lo suficientemente notable como para que los hallazgos merezcan una investigación futura, destacando la importancia de la salud cardiovascular incluso a una edad muy temprana.