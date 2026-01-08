Son muchos los beneficios que nos ofrece tocar tocar un instrumento, entre ellos cognitivos y emocionales, pero además, parece que quienes más practican menos se quejan.

Así lo ha demostrado un estudio publicado en la revista Pain y liderado por la investigadora Anna M. Zamorano para el cual un grupo de voluntarios músicos y no músicos fueron sometidos a pruebas de dolor en la mano mientras se analizaba su actividad cerebral.

Tocar un instrumento podría hacerte más resistente al dolor (literalmente) | Envato

Así se vio cómo los cerebros de los músicos reaccionaban menos ante el dolor y su 'mapa corporal', es decir, la zona que coordina los movimientos de cada parte del cuerpo, se mantenía estable. Esto reveló que los músicos soportan el dolor mejor que quienes no tocan ningún instrumento y cuanto más ensayan, más resistente se vuelve su cerebro.

Esto demuestra que el entrenamiento constante puede cambiar la forma en la que percibimos el dolor. Esto se debe a que el cerebro de los músicos, que está acostumbrado a repetir movimientos precisos, aprende además a priorizar la coordinación sobre la incomodidad.