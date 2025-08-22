Un sismo de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile

El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.

La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 22:16 hora local (06:16 del viernes hora peninsular española) a una profundidad de 10,8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7,6 en la escala de Richter.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estableció "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional".

Ampliación: El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha registrado dos réplicas de 5,1 y 5 tras el terremoto de magnitud 7,5 que se produjo a las 22:16 hora local en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.

El primer sismo se registró a una profundidad de 10,8 kilómetros y los dos sucesivos a 10 km, el de 5,1 a las 03:17 GMT y el segundo a las 05:18.