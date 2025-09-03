Sanidad retira este gel de ducha por presencia de una bacteria que puede provocar infecciones

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada inmediata de tres lotes del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón tras detectar la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia, un microorganismo que puede causar infecciones graves en personas con defensas bajas o enfermedades crónicas.

En concreto, se trata de envases de 200 ml y los códigos son los siguientes: 2506917, 2506918 y 2506919. Si tienes alguno de ellos en tu poder, no lo uses y devuélvelo al establecimiento donde lo compraste. El producto se ha distribuido en farmacias, parafarmacias, perfumerías y tiendas online de toda España.

Qué es la Burkholderia cepacia

La Burkholderia cepacia es una bacteria ambiental que suele encontrarse en agua y superficies húmedas. En realidad no es una sola bacteria, sino un complejo bacteriano compuesto por varias especies.

En personas sanas no suele provocar problemas, pero en individuos inmunodeprimidos o con enfermedades respiratorias puede desencadenar infecciones graves, especialmente si entra en contacto con heridas o mucosas. Por ejemplo, son habituales las neumonías en pacientes con fibrosis quística.

Si tienes alguno de estos lotes y lo has utilizado, no te preocupes, porque el riesgo es bastante bajo. Eso sí, si lo ha usado alguien con el sistema inmunitario debilitado o afecciones previas, es recomendable consultar con un médico para saber cómo proceder, pero sigue sin ser seguro que vaya a enfermar.

Por su parte, la empresa alemana Kneipp GmbH, fabricante del producto, ha colaborado con las autoridades en la localización y retirada de los lotes afectados. La compañía asegura estar revisando sus procesos de control de calidad para prevenir futuros incidentes.