Por qué los vuelos de ida y vuelta no duran lo mismo

La diferencia en la duración de un vuelo de ida y otro de vuelta, pese a cubrir la misma distancia, se explica principalmente por la influencia de los vientos en altura. En la tropósfera circulan las llamadas corrientes en chorro o jet streams, verdaderos ríos de aire que pueden superar los 300 km/h. Su orientación, de oeste a este, está determinada por la rotación de la Tierra y afecta directamente a la velocidad efectiva de un avión en pleno vuelo.

Cuando una aeronave viaja en la misma dirección que estas corrientes, el viento actúa como un impulso extra, acortando el tiempo total de vuelo y reduciendo el consumo de combustible. En cambio, si el trayecto se realiza en sentido contrario, el viento se convierte en resistencia, obligando al avión a emplear más energía para mantener la velocidad y prolongando el viaje.

Este fenómeno es especialmente notable en rutas largas, como las que cruzan océanos entre Europa y América o entre Asia y Estados Unidos. En cambio, en vuelos cortos la influencia de las corrientes en chorro suele ser mínima y apenas genera diferencias de tiempo entre la ida y la vuelta.