Por qué el universo se expande

El Universo se está expandiendo porque el propio tejido del espacio-tiempo se está estirando desde el momento en que ocurrió el Big Bang, hace más de 13 mil millones de años. No se trata de que las galaxias se muevan por un espacio ya existente, sino de que el espacio mismo se está agrandando, llevando consigo a las galaxias. Esta expansión comenzó con una enorme explosión de energía y materia que dio origen al Universo tal como lo conocemos.

Actualmente, esta expansión no solo continúa, sino que ocurre de forma acelerada. La causa principal de esta aceleración es un fenómeno aún misterioso conocido como energía oscura. Esta forma de energía representa una gran parte del contenido del Universo y actúa en sentido opuesto a la gravedad, empujando el espacio a expandirse cada vez más rápidamente. Aunque no podemos verla directamente, su efecto es evidente en el comportamiento de las galaxias a grandes escalas.

La principal prueba de que el Universo se está expandiendo proviene de la observación de la luz de galaxias lejanas. Cuando los astrónomos analizan esta luz, detectan un fenómeno llamado corrimiento al rojo, que indica que esas galaxias se están alejando de nosotros. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja, lo que confirma que el espacio entre ellas se está expandiendo. Este descubrimiento, confirmado a lo largo del siglo XX, cambió profundamente nuestra comprensión del cosmos.