Qué es el sadfishing: cuando grabarse llorando se convierte en contenido en redes

En los últimos años, plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en espacios donde también se comparten momentos de tristeza o vulnerabilidad. Este fenómeno ha dado lugar a un término que está ganando popularidad: sadfishing, que se refiere a usar el sufrimiento personal como forma de atraer atención y apoyo a través de las redes.

El origen de la palabra se remontaba a 2019, cuando la periodista Rebecca Reid la utilizó para describir cómo algunas figuras públicas presentaban sus problemas emocionales para captar la atención de su audiencia en Internet. La idea es que, más allá de hablar sinceramente de una dificultad, ciertas publicaciones convierten la tristeza en reclamo.

Aunque el sadfishing comenzó a asociarse con celebridades e influencers, pronto se observó también entre usuarios comunes. Publicaciones como frases tristes o vídeos de personas llorando suelen generar una rápida respuesta de apoyo: likes, comentarios de ánimo o mensajes privados. Esta reacción, en muchos casos, refuerza la conducta y puede convertirla en algo repetitivo.

Los especialistas señalan que existe una delgada línea entre compartir experiencias reales para pedir ayuda y utilizar el sufrimiento como un recurso para obtener atención. Desde un punto de vista psicológico, en algunos casos puede reflejar una búsqueda de validación social, donde los refuerzos emocionales recibidos online alimentan la necesidad de sentirse visto y acompañado.

Al mismo tiempo, expertos advierten que hablar de emociones en redes también puede ser algo liberador y necesario cuando se hace con sinceridad. El reto está en poder distinguir entre una expresión honesta de sentimientos y una publicación que convierte el dolor en un atractivo para el público digital.