¿Por qué recuerdas canciones absurdas pero olvidas lo que tenías que hacer? La ciencia lo aclara

A pesar de ser capaces de recordar la letra completa de una canción o una anécdota sin importancia, son muchos los que cada día se hacen la misma pregunta, ¿qué comí ayer? La ciencia explica por qué sucede.

Este fenómeno está relacionado con la memoria emocional. Un estudio publicado en Science Advances revela que los recuerdos emocionales, ya sean positivos o negativos, son capaces de reforzar todo lo que ocurre alrededor de ellos.

Es por ello por lo que, cuando vivimos una experiencia inesperada o muy emocionante, el cerebro graba ese momento con intensidad, además de lo que sucedió justo antes o después.

Esto es conocido como una 'priorización gradual', en la que el cerebro selecciona qué mantener y qué no dependiendo de su conexión con hechos emocionales. En esta tarea participan tres regiones clave del cerebro: el hipocampo, la amígdala y la neocorteza, cuya función resulta esencial para consolidar los recuerdos más relevantes.

En el estudio participaron más de 600 personas y en él se demostró que todo aquello que recordamos después de un evento impactante se vuelven más fuertes cuanto más intensa es la emoción. Sin embargo, la similitud visual o contextual con el suceso principal es lo que ayuda a que retener mejor recuerdos previos.

Estas conclusiones nos ayudan a entender cómo funciona la memoria e incluso su aplicación podría resultar útil en los campos de educación y medicina. Unos resultados que podrían servir para tratar traumas o deterioro cognitivo.