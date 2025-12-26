¿Qué es el microbioma?

El microbioma es el conjunto de microrganismos que habitan en nuestro cuerpo y en tejidos específicos como la piel, la boca, el intestino o el cuero cabelludo. Está formado por bacterias, hongos, virus y otros microbios junto con su material genético, siendo esto lo que le diferencia de la microbiota.

Mientras la microbiota es el conjunto de los microorganismos presentes en el organismo, el microbioma es el genoma de la microbiota, es decir, se refiere a la secuencia completa de ADN de un microbio.

El microbioma es esencial para nuestra salud y nos ayudan a llevar a cabo funciones vitales como la digestión, la síntesis y la fabricación de vitaminas fundamentales. También resulta clave en el fortalecimiento del sistema inmunológico, protegiendo nuestro cuerpo contra patógenos dañinos.

Microbioma | iStock

Además de jugar un papel esencial en la producción de glucosa en sangre, en la piel y en el cuero cabelludo, el microbioma ayuda a fortalecer y mantener saludable la barrera cutánea.

Cada persona tenemos un microbioma distinto y nos acompañan desde que nacemos. Es por eso por lo que el primer año de vida es crucial para desarrollar un microbioma saludable. Sin embargo, estos microbios van variando a lo largo del tiempo y dependen de factores ambientales, de la alimentación, del estrés o del sueño. Los fármacos que consumimos o los productos químicos que aplicamos en nuestra piel también transforman nuestro microbioma.

Cuidar nuestro microbioma resulta esencial, pues su desequilibrio puede causar problemas digestivos, enfermedades autoinmunes o incluso problemas de salud mental tales como ansiedad o depresión.